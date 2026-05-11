Украина может получить от Евросоюза первый транш кредита на €90 млрд уже на следующей неделе. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, передает Reuters.

По ее словам, эти средства помогут защитить не только саму Украину, но и Европу с ее ценностями.

«Я надеюсь, что на следующей неделе мы сможем осуществить первые выплаты», — сказала Кос журналистам в Брюсселе, не уточнив точный размер первого транша.

Еврокомиссар подчеркнула, что не может утверждать, будто эти деньги остановят боевые действия. Однако, по ее словам, они позволят Украине защитить не только себя, но и Европу и европейские ценности.

Кос пояснила, что кредит рассчитан до конца 2027 года, а в рамках нового многолетнего бюджета, над которым ЕС работает, впоследствии можно будет выделить достаточные средства или значительную их часть не только для военных нужд, но и для «нормального функционирования» украинского государства.

22 апреля послы ЕС утвердили финансирование для Украины в размере €90 млрд ($105 млрд), которое покроет две трети потребностей Киева на ближайшие два года, а также 20-й пакет санкций против России.

23 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первый транш этого пакета поддержки может поступить уже в мае или июне, назвав этот день важным для обороны Украины и ее отношений с Европейским союзом.

«$105 млрд за два года — этот европейский пакет укрепит нашу армию, сделает Украину более устойчивой и позволит нам выполнять социальные обязательства перед украинцами, определенные законом», — сказал он.

Кредитная программа рассчитана на покрытие военных и социальных расходов Украины, к ней намерена присоединиться и Великобритания. Предполагается, что финансирование будет частично осуществляться за счет доходов от замороженных под санкциями российских активов.