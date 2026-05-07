В апреле 2026 года мировые запасы нефти сократились почти на 200 млн баррелей, что соответствует скорости примерно 6,6 млн баррелей в сутки. Это абсолютный рекорд с момента пандемии, следует из данных S&P Global Energy, которые приводит Financial Times. При этом даже обвальное, на 5 млн баррелей в сутки, падение спроса не позволило остановить истощение резервов.

Джим Буркхард, директор нефтяных исследований S&P Global, заявил FT, что «это колоссальный масштаб — он значительно превышает обычный диапазон», добавив, что в нормальное время мировые запасы колеблются в пределах нескольких сотен тысяч — максимум миллиона баррелей в месяц. С начала войны в конце февраля рынок в совокупности лишился 1 млрд баррелей сырой нефти. По словам Буркхарда, потребление падает, но «отстает от темпов потери предложения». Он предупредил:

«Неизбежный час расплаты для рынков приближается. Более высокие цены на нефть еще впереди».

Цены на нефть резко выросли после начала войны в Персидском заливе в конце февраля: Иран, а потом и сами США ограничили судоходство через Ормузский пролив, по которому в 2025 году проходило около 20—21 млн баррелей в сутки — порядка четверти мирового морского нефтяного трафика. Удары по энергетической инфраструктуре в заливе дополнительно сократили поставки.

Согласно данным Goldman Sachs, мировые запасы нефти приближаются к восьмилетнему минимуму. Банк подсчитал, что нефтепродуктов — бензина, дизеля и авиакеросина — осталось лишь на 45 дней, причем наиболее резкие сокращения зафиксированы в Азии и Африке. В Северной Европе запасы авиакеросина в апреле упали до шестилетнего минимума.

По прогнозу Morgan Stanley, американские запасы к концу августа могут опуститься ниже 200 млн баррелей — это примерно одна неделя потребления. Буркхард при этом отметил, что США пока не ощутили всей силы кризиса, поскольку их сырые запасы остаются выше прошлогодних отметок. Трейдеры предупреждают, что цены могут резко рвануть вверх, как только глобальные запасы опустятся ниже критического порога, при этом ряд аналитиков считает, что до этой «точки невозврата» остаются недели.

Азия на пределе, Европа считает дни

Основная часть мирового сокращения запасов пришлась на Азию — регион, наиболее зависимый от нефти Персидского залива. В 2024 году через Ормузский пролив проходило 84% поставок сырой нефти в Азию, причем 70% этого объема потреблялось Китаем, Индией, Японией и Южной Кореей.

4 мая премьер-министр Японии Санаэ Такаити, находясь с визитом в Австралии, назвала топливный кризис «огромным ударом» по Азиатско-Тихоокеанскому региону. Сеул выделил антикризисный пакет объемом $7,1 млрд — экономика страны на 70% зависит от ближневосточной нефти, идущей через Ормузский пролив. Вьетнам задействовал государственный фонд стабилизации цен на топливо и объявил о закупке около 4 млн баррелей нефти у альтернативных поставщиков, однако, по подсчетам Института экономики и финансового анализа в области энергетики, это покроет лишь шесть дней потребления страны, при том что имеющихся запасов, по данным государственных СМИ, хватит примерно на 20 дней. Таиланд ввел временный ценовой потолок на дизель и запретил экспорт топлива, за исключением поставок в Камбоджу и Лаос. Китай обязал государственные компании прекратить поставки нефтепродуктов за рубеж. Офисы на Филиппинах перешли на четырехдневную рабочую неделю, в Мьянме введены ограничения для заправки четных и нечетных номерных знаков по дням недели.

В Европе положение более устойчивое, хотя и здесь счет идет на месяцы. В марте 2026 года МЭА инициировало крупнейший в истории экстренный выброс стратегических резервов — 400 млн баррелей, из которых 20 стран ЕС совокупно внесли 92 млн. Германия выделила 19,5 млн баррелей, Франция — 14,6 млн, Испания — 11,6 млн, Италия — 10 млн. Текущие коммерческие запасы ЕС оцениваются в 270 млн баррелей по данным аналитической компании Kpler — этого примерно хватит на три недели потребления нефтепродуктов. По расчетам Kpler, выброс резервов идет темпом около 2,5 млн баррелей в сутки, чего хватит примерно на 160 дней. Независимая консалтинговая компания Oxford Economics подсчитала, что стратегические резервы поддерживают около 6 млн баррелей в сутки совокупного потребления, однако аналитики предупреждают — к концу 160-дневного периода рынок все равно столкнется с дефицитом порядка 2 млн баррелей в сутки.

Прогнозы и переговоры

МВФ в апрельском «Перспективном докладе о мировой экономике» предупредил, что даже при базовом сценарии, который предполагает краткосрочный конфликт, рост цен на энергоносители на 19% в 2026 году, глобальный рост экономики замедлится до 3,1% при инфляции 4,4%. В неблагоприятном варианте, предполагающем затяжной кризис с дальнейшим скачком цен на энергоносители, рост мирового ВВП может упасть до 2,5%, а инфляция превысит 5,4%.

Всемирный банк 28 апреля опубликовал более конкретные цифры. В базовом сценарии (при условии нормализации судоходства через Ормузский пролив к концу 2026 года) цена на марку нефти Brent в среднем составит $86 за баррель, при более затяжных перебоях может достичь $115. Энергетические цены в целом вырастут на 24% — до максимума с начала российско-украинского конфликта.

«Война бьет по мировой экономике волнами: сначала через цены на энергоносители, затем на продовольствие, и наконец рост инфляции делает долги еще дороже», — предупредил главный экономист Всемирного банка Индермит Гилл.

Тем временем переговоры между Вашингтоном и Тегераном при посредничестве Пакистана продолжаются. Ключевые темы — ядерная программа Ирана, режим судоходства через Ормузский пролив и снятие санкций с иранской стороны. 6 мая котировки нефти резко снизились — Brent упал примерно до $101 за баррель после публикации издания Axios о том, что США и Иран вплотную приблизились к соглашению об окончании войны. По этим данным, Вашингтон ожидает иранских ответов по нескольким ключевым пунктам в течение 48 часов, ничего окончательно не согласовано, однако источники издания назвали это моментом «максимального сближения сторон» с начала войны 28 февраля.