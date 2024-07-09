Певица Алсу и ее супруг Ян Абрамов создавали положительное впечатление, а новость об их разводе стала большой неожиданностью, рассказал RTVI продюсер Иосиф Пригожин.

«Мы не знаем внутренней ситуации, кухни, как они жили. Понимаете, у каждой семьи есть свои скелеты в шкафу. Какие у них скелеты в шкафу — мы не знаем. Поэтому давать оценку семейной истории — это совсем неблагодарное дело», — добавил он.

Пригожин также подчеркнул, что хорошо относится и к Алсу, и к Абрамову.

«Алсу я воспринимаю как очень дорогого нам человека. Она просто очень приличный человек, очень. Представить себе, что она могла бы выйти вот так публично и что-то говорить на эту тему, мне вообще трудно, потому что она всегда была очень скромна, очень деликатна. Видимо, чаша терпения была переполнена», — предположил продюсер.

Пригожин добавил, что в общении Абрамов «никогда ничего лишнего не позволял себе», а их развод стал большой неожиданностью. Он также отметил, что не видит в этой ситуации репутационных рисков для супругов.

«Какие у них риски? Каждый пошел своей дорогой. Все равно у них есть объединяющие мосты — это дети. И отец, и мать должны делать все для того, чтобы дети были счастливы. Как сложится ситуация, насколько они будут потом, после всех происходящих событий, дружелюбны — вот это очень важный момент», — отметил он.

Певица Алсу и предприниматель Ян Абрамов заключили брак в 2006 году. Они прожили вместе 18 лет, за это время у пары родились трое детей: Сафина (17 лет), Микелла (15 лет) и Рафаэль (7 лет). О разводе Алсу и Яна Абрамова стало известно 24 мая из картотеки портала единого информационного пространства мировых судей Москвы.

В конце июня журналистка Ксения Собчак сообщила в своем телеграм-канале, что в день рождения певицы Абрамов предложил Алсу мирное урегулирование, не доводя ситуацию до суда. В разговоре с изданием «СтарХит» певица заявила, что не планирует соглашаться на примирение и приняла окончательное решение.

Алсу прокомментировала новости о разводе в соцсетях, где назвала предполагаемую любовницу Абрамова, модель Анастасию Решетову «девушкой с низким социальным статусом». Позднее, столкнувшись с непониманием со стороны подписчиков, она пояснила свои слова.

«К моему удивлению, не все правильно поняли мою фразу про “девушку с низким социальным статусом”. Поясняю. Меня застали немного врасплох своим прямым вопросом, но, конечно же, я говорила про девушку с низкой социальной ответственностью… Еще таких называют представительницами древнейшей профессии. Надеюсь, теперь понятно» — написала певица.

Позднее о своей поддержке Алсу заявила психолог Вероника Степанова, которая намекнула в своем телеграм-канале, что Решетова занимается эскортом. В ответ на это модель подала в суд иск о защите чести и достоинства, рассказал RTVI ее адвокат Сергей Жорин.