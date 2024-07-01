Радиоведущая, певица и юрист Екатерина Гордон вступилась за певицу Алсу в споре вокруг личности предполагаемой любовницы ее мужа Яна Абрамова, модели Анастасии Решетовой.

На фоне развода с бизнесменом Яном Абрамовым певица Алсу прокомментировала в Instagram* свое недавнее высказывание об Анастасии Решетовой, которую она назвала «девушкой с низким социальным статусом».

«К моему удивлению, не все правильно поняли мою фразу про “девушку с низким социальным статусом”. Поясняю. Меня застали немного врасплох своим прямым вопросом, но, конечно же, я говорила про девушку с низкой социальной ответственностью… Еще таких называют представительницами древнейшей профессии. Надеюсь, теперь понятно» — написала певица.

Алсу также написала, что устала «молчать в тряпочку» и «предел терпения» наступает даже у таких, как она.

«Ждем слёзное интервью с оправданиями и историями о непроработанных детских травмах» — заключила артистка.

После этого признания Екатерина Гордон на своей странице в Instagram* назвала Алсу «самой красивой и сдержанной певицей нашей эстрады».

«Я видела, как мужиков-идиотов отговаривали от общения с собственными детьми, временно привязав их животной химией. Я видела молодых злых девочек, которым на мгновение казалось, что они “круче” и “сильнее” жен, которые были с мужчинами десятилетиями. Все эти профурсетки оставались на свалке истории. Они были просто планкой, о которую споткнулся жеребец», — написала она.

Днем 27 июня журналистка Ксения Собчак сообщила в своем телеграм-канале, что в день рождения певицы Абрамов предложил Алсу мирно урегулировать бракоразводный процесс, не доводя ситуацию до суда.

Певица Алсу и бизнесмен Ян Абрамов поженились в 2006 году. В браке они прожили 18 лет, за это время у пары родились трое детей: Сафина (17 лет), Микелла (15 лет) и Рафаэль (7 лет). О разводе Алсу и Яна Абрамова стало известно 24 мая из картотеки портала единого информационного пространства мировых судей Москвы.

* деятельность компании Meta по реализации Instagram признана в России экстремистской и запрещена