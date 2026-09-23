Иран не приемлет факта, что ядерная технология принадлежит «лишь небольшой горстке стран». Об этом заявил президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан, выступая на Генассамблее ООН.

«Мы нуждаемся в энергии для прогресса. На протяжении долгих лет они вешали ярлыки на наши объекты ядерных технологий. Для нашей страны мирный атом — часть нашего прогресса», — отметил он.

Как подчеркнул Пезешкиан, при помощи мирного атома Иран «лечит свой народ», обеспечивает производительность сельского хозяйства, добивается прогресса и поставляет электроэнергию.

«Иран не приемлет того факта, что ядерная технология принадлежит лишь небольшой горстке стран. Мы не склоним головы, не будем соглашаться с правом сильных. Мы будем говорить следующее: никакого ядерного оружия, никакого ограничения на использование ядерной технологии», — добавил президент Исламской Республики.

Также он прокомментировал и оборону страны. по словам президента Ирана, системы обороны Исламской Республики были построены таким образом, «чтобы никто не подумал, что бомбардировка городов останется без ответа».

«Поэтому у нас и имеется такой военный потенциал — для защиты», — пояснил он.

Накануне президент США Дональд Трамп призвал мировое сообщество оказывать давление на Тегеран, чтобы Иран никогда не получил ядерное оружие. В Вашингтоне неоднократно заявляли, что Исламская Республика стремиться создать ядерное оружие, однако в самом Тегеране эти обвинения постоянно отрицают.

Война в Иране началась 28 февраля, когда коалиция США и Израиля начала наносить удары по территории страны. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, который в том числе касался ядерной программы Исламской Республики.

«Иран подтверждает, что не будет приобретать или разрабатывать ядерное оружие. США и Иран договорились урегулировать вопрос о распоряжении накопленным обогащенным ураном в соответствии с механизмом, который будет согласован обеими сторонами, согласно графику, упомянутому в пункте семь, с минимальной методологией, предусматривающей разбавление [высокообогащенного сырья] на месте под надзором МАГАТЭ», — говорилось в тексте соглашения.

Однако перемирие не продержалось долго, и стороны возобновили боевые действия.