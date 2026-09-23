Новое основание для приостановки операций между счетами должно вызвать беспокойство граждан не только с распространенными фамилиями. Об этом RTVI заявил зампред комитета Госдумы VIII созыва по экономполитике Станислав Наумов.

Так он прокомментировал поправки, согласно которым частичное совпадение данных клиента с информацией о человеке, чьи средства или иное имущество подлежат заморозке, может стать основанием для приостановки операций по счетам.

«Не надо трактовать инициативу Росфинмониторинга только с точки зрения распространенности фамилии, например, Иванов, Петров, Сидоров. К данным о человеке относятся самые разные атрибуты: его мобильный телефон, его электронный адрес, его банковские счета. <…> Как правило, жизнь показывает, что достаточно совпадения двух каких-то атрибутов, например, дата рождения и отчество, и уже подмены, скорее всего, не происходит. Этого достаточно, чтобы убедиться в том, что человек существует», — сказал Наумов.

Но при этом он считает, что «гражданам надо беспокоиться, но надо беспокоиться и государству».

«У государства существует абсолютно неупорядоченная система из нескольких государственных информационных систем, где хранятся персональные данные. И для того, чтобы ущемить права того или иного человека, иногда достаточно просто поверить не на слово, а на букву — тому, что дает база того или иного отдельного ведомства. А это неправильно», — сказал собеседник RTVI.

Парламентарий обратил внимание на то, что данные в этих базах могут не совпадать, «потому что они создаются в разное время с точки зрения технического задания, введения в эксплуатацию». Кроме того, продолжил депутат, «очень часто данные не синхронизированы по времени обновления».

«То есть в одной базе обновление может уже произойти, а в другой остаются прежние данные, потому что так устроен регламент. Это касается, например, регистрации по месту жительства», — пояснил Наумов.

Он считает, что ко второму чтению законопроекта следует поставить вопрос о синхронизации всех государственных информационных систем.

«У нас сейчас, к сожалению, один и тот же человек может быть описан в разных государственных информационных системах абсолютно по-разному. И страшно не то, что люди — однофамильцы, а страшно то, что иногда оказывается, что людям отказывают в праве существования на основании того, что в одной базе данных что-то не соответствует тому, что есть, например, в данных ЗАГСа или паспортного стола», — заявил собеседник RTVI.

В целом, полагает парламентарий, нужно переходить «на какие-то интегрированные базы данных».

«Например, есть данные Фонда обязательного медицинского страхования, есть данные Социального фонда, есть данные налоговой службы. Важно не привязываться только к фамилии, а найти оптимальное сочетание», — заключил Наумов.

Позднее Росфинмониторинг заявил, что в случае реализации инициативы не прогнозируется никакого роста блокировок счетов клиентов финансовых организаций из-за частичного совпадения их данных со сведениями о лицах, в отношении которых применяются меры по заморозке средств.

В ведомстве уточнили, что все ключевые критерии будут установлены приказом после принятия федерального закона на основании всестороннего анализа случаев, возникающих на практике.