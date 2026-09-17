Россияне в возрасте от 25 до 34 лет начали активно интересоваться речными круизами, однако опасаются «советского сервиса», стоимости и устаревшей развлекательной программы. Об этом рассказала Life.ru аналитик медиахолдинга «Просто.» Маргарита Гвоздева по итогам проведенного исследования.

Как следует из данных анализа холдинга и круизной компании «Донинтурфлот», показатель конверсии в целевые действия при подборе речных туров среди аудитории младше 35 лет составил 92%, в то время как у покупателей в возрасте от 35 до 44 лет этот индикатор оказался на уровне 69%, в группе 45-54 лет — 52,8%, а среди путешественников старше 55 лет — 45,9%.

Около половины опрошенных рассказали, что с возрастом изменили свою оценку круизного отдыха, так как перестали считать этот формат «возрастным» и разглядели в нем актуальную ретроэстетику. Четверть респондентов связали свой интерес с востребованностью стиля slow travel, подразумевающего неспешный ритм путешествий.

Говоря о том, как можно было бы осовременить речные туры, опрошенные предложили отказаться от советской эстетики в пользу «инстаграмных» интерьеров, спешелти-кофе на палубе, стендапа, диджеев и кинотеатров под открытым небом. Помимо этого, четверть респондентов выразили интерес к тематическим поездкам, которые могут включать гастрономические круизы, фитнес-ретриты, а также поездки на фестивали.

Среди наиболее востребованных направлений чаще всего звучали маршруты по Золотому Кольцу, Дону и путешествия через Поволжье и Северо-Запад до Санкт-Петербурга. Поклонники гастрономических развлечений называли Астрахань, Волгоград и Ростов-на-Дону, а любители природы и городских пейзажей обратили внимание на круизы по Каме с остановками в Перми и Елабуге.