Европейские страны НАТО пока не располагают достаточными сухопутными силами для выполнения новых оборонных планов альянса, а дефицит личного состава, артиллерии, ПВО, боеприпасов и средств обеспечения может сохраняться до 2030 года. К такому выводу пришли эксперты Международного института стратегических исследований (IISS) в докладе «Оборона Европы в новую эпоху: оценка».

Исследователи отмечают, что после начала конфликта на Украине европейские армии начали перестраиваться. В странах НАТО вновь формируются дивизии и корпуса, усиливается передовая оборона, а Польша и Германия становятся центральной осью сухопутных сил в Европе.

Однако, по оценке IISS, планы альянса пока опережают реальные возможности европейских армий. Странам не хватает военнослужащих, артиллерии, средств противовоздушной обороны, запасов боеприпасов и возможностей для длительного обеспечения войск. Кроме того, сохраняются проблемы с боевой готовностью имеющейся техники.

«Европейские сухопутные силы пока не являются обычной военной основой, которая необходима НАТО», — говорится в докладе.

Авторы исследования называют одной из главных проблем «несоответствие возможностей временным рамкам»: НАТО рассчитывает на определенный уровень европейских сил, однако их реальное развертывание может занять больше времени, чем предполагают оборонные планы альянса.

Отдельно IISS указывает на проблемы военной логистики. НАТО пока не располагает достаточными возможностями для доставки топлива на восточный фланг, медицинской эвакуации в условиях интенсивных боевых действий, стратегических и тактических перевозок, транспортировки тяжелой бронетехники по железной дороге и использования мобильных мостов. Перемещению войск также мешают состояние дорог и мостов, различия в железнодорожной инфраструктуре и бюрократические процедуры при пересечении границ.

При этом расходы европейских членов НАТО на оборону существенно выросли. По оценке IISS, в 2026 году они достигнут примерно $638 млрд. В среднем 36,2% оборонных бюджетов европейских стран альянса приходится на инвестиции, включая закупки вооружений и исследования и разработки. В 2020 году этот показатель составлял 24,8%.

Одновременно европейские государства наращивают собственное производство вооружений. В частности, выпуск 155-мм артиллерийских боеприпасов с февраля 2022 года вырос примерно в пять раз и, как ожидают исследователи, к 2030 году может увеличиться еще вдвое.

Однако расширению производства мешают длительные сроки заключения контрактов, перебои в цепочках поставок, нехватка квалифицированных специалистов и накопившиеся заказы. Европейский оборонный рынок также остается фрагментированным, что ограничивает возможности быстрого наращивания выпуска.

IISS отмечает, что европейские страны уже постепенно снижают зависимость от американских поставщиков. В 2022—2025 годах государства европейского НАТО заключили оборонные контракты более чем на $358 млрд. Около 63% этой суммы пришлось на европейских производителей, тогда как доля американских систем составила около 25%.

Авторы доклада при этом подчеркивают, что формирование более самостоятельной европейской обороны остается незавершенным. Европейские страны увеличивают расходы, перестраивают вооруженные силы и расширяют производство, однако пока не устранили разрыв между поставленными НАТО задачами и доступными военными возможностями.

Исследование опубликовано на фоне пересмотра США своего военного присутствия в Европе. В Вашингтоне заявили о намерении передать европейским союзникам большую часть ответственности за обычную оборону континента. При этом точные масштабы и сроки возможного сокращения американского присутствия пока остаются неясными.