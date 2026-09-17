Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не следует пугать возможным исключением из ОДКБ, а 102-я российская база в Гюмри «ничего не добавляет» безопасности страны. Свое отношение к обоим вопросам он объяснил сюжетом армянской сказки «Смерть Кикоса», сообщает Armenpress.

По словам Пашиняна, если партнеры хотят исключить Армению из ОДКБ, Ереван не должен заранее воспринимать это как катастрофу. Он сравнил подобные опасения со сказкой «Смерть Кикоса», где семья начинает оплакивать еще не родившегося мальчика, заранее представив его будущую гибель.

«Нам не нужно угрожать исключением из ОДКБ. Хотят исключить — пусть исключают. Не хотят, — пусть не исключают», — сказал Пашинян.

Армения заморозила участие в ОДКБ в 2024 году, заявив, что организация не выполнила своих обязательств перед республикой.

Ту же логику Пашинян применил к российской военной базе в Гюмри. Он подчеркнул, что Ереван сам вопрос о ее выводе не поднимал. Поводом сформулировать позицию стало заявление президента РФ Владимира Путина от 2 сентября: тогда российский лидер сказал, что Москва готова уйти с базы «хоть завтра», если Армения сочтет ее ненужной, но готова сохранить военное присутствие при заинтересованности республики.

«Если они хотят ее вывести, пусть выводят», — заявил Пашинян.

По его словам, события сентября 2022 года показали, что база не имеет жизненно важного значения для безопасности страны. Если же Москва хочет сохранить военное присутствие, Ереван готов обсуждать условия.

Российская 102-я база действует в Армении с 1995 года. В 2010-м Москва и Ереван продлили соглашение о ее размещении до 2044 года. Еще 16 сентября Пашинян подчеркивал, что ни он, ни другие представители Армении никогда не обращались к России с предложением вывести базу.

Кроме того, Пашинян сообщил, что Москва и Ереван продолжают «инвентаризацию» двусторонних отношений, в которых, по его словам, одновременно накопились проблемы, вопросы и новые возможности.