Ереван не рассматривает вопрос о свертывании российской военной базы в Гюмри. Об этом в специальном интервью RTVI заявил замминистра иностранных дел России Михаил Галузин. По словам дипломата, на объекте проводятся дни открытых дверей для местных жителей, в которые базу может посетить любой желающий. Также замглавы МИД ответил на вопрос о том, что будет с российским военным объектом, если Армения вступит в ЕС до 2044 года — срока окончания аренды.

«Таких сигналов (о пересмотре условий соглашения об аренде базы. — Прим.RTVI) от армянской стороны пока не поступало, и более того, с армянской стороны на официальном уровне заявляется, что Ереван не рассматривает вопрос о свертывании российской военной базы в Гюмри», — рассказал замглавы МИД России RTVI.

По словам Михаила Галузина, Москва убеждена в том, что эта база — «один из опорных элементов обеспечения безопасности и самой Армении, и Южного Кавказа в целом».

«Мы видим, что, к сожалению, некоторые политические силы и некоторые прозападные армянские НПО пытаются очернять российское военное присутствие в Армении, подавать его чуть ли не как какой-то инструмент оккупации или же как некое свидетельство какой-то такой закрытости, какой-то недружественности в отношении Армении», — отметил российский дипломат.

Замглавы МИД заверил, что «все эти попытки тщетны, они разбиваются о дружелюбное отношение местного населения к российской военной базе», которая выступает не только как военный объект, «но ещё и своего рода точка притяжения для местных жителей».

«И об этом свидетельствует большое количество участников посещений нашей базы в дни открытых дверей, последний по времени из которых был 12 июня», — заключил Михаил Галузин.

Россия и Армения подписали соглашение о российской военной базе в Гюмри 16 марта 1995 года. Она действует на двусторонней основе и не имеет отношения к ОДКБ, участие в которой Ереван заморозил. В 2011 году Госдума ратифицировала протокол, который продлил срок действия договора до 2044 года.

На вопрос RTVI о том, что будет, если до 2044 года Армения вступит в ЕС и сможет ли она сделать это с российской военной базой на своей территории, замглавы МИД России ответил: