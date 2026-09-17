Армения демонстрирует «откровенно потребительское отношение» к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а происходящее с российским бизнесом в республике похоже на «рейдерский захват». Об этом заявил секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу, передает ТАСС.

Выступая на совещании членов президиума Научно-экспертного совета (НЭС) СБ, Шойгу напомнил, что президент Владимир Путин обозначил Еревану однозначную позицию Москвы — провести референдум и определиться с выбором между сохранением членства в ЕАЭС и вступлением в Евросоюз.

«Хочу подчеркнуть: Россия не готова и не будет финансировать армянскую евроинтеграцию, и каждый шаг на этом направлении имеет объективные последствия», — указал Шойгу.

По его словам, в 1990-е годы Россия «спасла» Армению от экономического и энергетического краха, а членство в ЕАЭС способствовало росту экономики страны почти в три раза. Однако нынешние власти республики нацелились на разрыв связей с РФ и сближение с Западом, продолжил он.

«Налицо стремление Еревана к расширению взаимодействия с НАТО и откровенно потребительское отношение к механизмам региональной интеграции», — констатировал глава Совбеза.

Он обратил внимание, что в самой Армении применяются «двойные стандарты» и проводится «недружественная линия» в отношении российского бизнеса, в который были вложены «миллиардные инвестиции».

«То, что происходит с предприятиями и целыми отраслями, <…> сложно назвать иначе, чем „рейдерский захват“. При этом аргументы выдвигаются откровенно нелепые», — сказал Шойгу.

Он привел в пример желание премьера Армении Никола Пашиняна пересмотреть действующий договор о концессии, по которому железными дорогами республики управляет российская дочка РЖД. Как отметил Шойгу, Ереван аргументирует это тем, что страна якобы теряет возможности интегрирования в международные железнодорожные сети.

Секретарь Совбеза при этом обвинил Запад в «бесцеремонном вмешательстве» в политическую ситуацию на Южном Кавказе — не только в Армении, но и в Грузии. Он объяснил это стремлением получить контроль над ресурсами и логистическими возможностями региона.

По словам Шойгу, западные страны исторически стремятся максимально ослабить влияние России на Южном Кавказе.

«Европейцы веками старались создать там антироссийский плацдарм <…>. Они разжигали антирусские настроения, поощряли контрабанду, сепаратизм, наводняли регион оружием, провоцировали войны и конфликты», — заявил Шойгу.

Сегодня политика Запада нацелена на то, чтобы сократить взаимодействие России со всем глобальным Югом, поэтому противники РФ «не жалеют ресурсов», чтобы разорвать связи со странами Закавказья и создать у российских границ «очаги напряженности», изложил он взгляд на ситуацию.

Как указал Шойгу, у России на Южном Кавказе есть собственные стратегические и исторические интересы. Ей необходимы мир и стабильность в этом регионе для качественного сообщения с южными партнерами — Ираном, Индией, Пакистаном, Турцией, арабскими странами.

Говоря об Азербайджане, глава СБ сообщил, что кризис в отношениях Москвы и Баку преодолен совместными усилиями. Дальше взаимодействие должно развиваться на принципах добрососедства и партнерства и основываться в том числе на Декларации о союзническом взаимодействии, которое было подписано на высшем уровне.

Что касается Грузии, то, как подчеркнул Шойгу, Россия является ее вторым (после Турции) крупнейшим торговым партнером и готова содействовать развитию экономических и гуманитарных связей.