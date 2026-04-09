В январе 2026 года представители Пентагона вызвали высокопоставленного дипломата Ватикана на закрытое совещание и прочитали ему жесткую лекцию, требуя, чтобы папа римский встал на сторону Дональда Трампа. Об этом сообщает The Free Press. Портал отмечает, что это первая подобная встреча сторон.

9 января Лев XIV выступил с речью, которую, как пишет The Free Press, американские военные разобрали «строчку за строчкой».

Особое недовольство главы Пентагона Пита Хегсета и других высокопоставленных военных чиновников вызвало заявление понтифика о том, что «дипломатия, основанная на диалоге и стремлении к консенсусу, вытесняется дипломатией силы», а «война снова входит в моду, и жажда войны распространяется».

Эту речь американские военные восприняли как прямой комментарий к действиям администрации Белого дома, которая к тому моменту успела нанести удары по ядерным объектам Ирана, похитить венесуэльского лидера Николаса Мадуро, раскритиковать НАТО, добиваясь роспуска альянса и угрожая союзникам, а также заявляя о намерении установить контроль над Канадой и Гренландией.

Через несколько дней после выступления Льва XIV заместитель министра обороны США по политическим вопросам Элбридж Колби вызвал кардинала Кристофа Пьера, представителя Ватикана в Соединенных Штатах, на встречу в Пентагоне.

Колби — католик, служивший еще в первой администрации Трампа и близкий союзник принявшего католицизм вице-президента Джей Ди Вэнса.

«Соединенные Штаты обладают военной мощью, которая позволяет им делать в мире все что угодно. Католической церкви лучше быть на нашей стороне», — сказал Колби кардиналу, утверждает The Free Press.

Помимо угроз, на встрече также прозвучали непрозрачные намеки, говорится в материале: один из присутствовавших американских чиновников упомянул Авиньонское папство — эпизод XIV века, когда французская корона использовала военную силу, чтобы подчинить себе церковь, фактически вынудив папу перенести резиденцию из Рима во Францию.

Автор посвященного папе римскому блога Letters from Leo Кристофер Хейл считает, что многие в Ватикане расценили это упоминание как прямую угрозу применения силы против Святого престола.

Ватикан, как пишет The Free Press, был настолько встревожен январской встречей в Пентагоне, что папа римский отменил запланированный визит в США.

По словам живущего в Риме журналиста Маттиа Феррарези, Святой престол рассматривал приглашение Белого дома приехать на празднование 250-летия Америки в июле, однако отказался — из-за «смеси разногласий во внешней политике, все более громкого противодействия американских епископов иммиграционной политике Трампа и нежелания становиться политической разменной монетой на промежуточных выборах 2026 года».

Вместо Вашингтона Лев XIV проведет 4 июля на Лампедузе — крошечном средиземноморском острове между Тунисом и Сицилией, куда тысячами прибиваются африканские беженцы, стремящиеся попасть в Европу.

«Роберт Фрэнсис Превост [имя папы римского при рождении] слишком обдуманный человек, чтобы выбрать эту дату случайно», — отметил Кристофер Хейл.

Один из ватиканских чиновников сказал The Free Press прямо: «Вполне возможно, что папа так и не посетит Соединенные Штаты при этой администрации».

В пресс-службе Минобороны США заявили, что детали встречи, изложенные в материале, были «крайне преувеличены и искажены», а она сама представляла собой «уважительную и конструктивную дискуссию».

«Мы питаем глубочайшее уважение к Святому престолу и приветствуем продолжение диалога с ним», — добавил представитель ведомства.

О конфронтации Ватикана и США

Скандал с угрозами Пентагона в адрес Святого престола разворачивается на фоне агрессивной религиозной политики самого Хегсета.

На его груди есть татуировка в виде иерусалимского креста, а сам он называл США «христианской нацией» и организовывал в Пентагоне молитвенные службы, которые юристы назвали «беспрецедентными».

Помимо этого, во время брифинга 19 марта он призвал молиться за успех солдат «во имя Иисуса Христа», а в контексте войны с Ираном призывал к «подавляющему насилию против тех, кто не заслуживает милосердия» и просил, чтобы «нечестивые души» были «преданы вечному проклятию». Один из приглашенных им проповедников публично выступал против права женщин на голосование.

Параллельно Хегсет упразднил десятки военных кодексов для различных религиозных групп, ликвидировал армейское руководство по духовной подготовке и распорядился, чтобы капелланы носили религиозные знаки различия вместо воинских званий. Организация Military Religious Freedom Foundation сообщила о более чем 200 жалобах от военнослужащих: командиры якобы объясняли развертывание в Иране частью Божьего плана.

Религиозный курс Хегсета вызвал тревогу как у действующих, так и у бывших военных. «Ощущение, что десятилетия прогресса перечеркнуты за 12 месяцев. Больно смотреть, как наши капелланы пытаются в этом ориентироваться», — сказал The Washington Post один из генералов ВВС на условиях анонимности.

Один из старших армейских чиновников на условиях анонимности назвал происходящее «пугающим»: «Если военных приучат верить, что Бог на нашей стороне — что помешает нам делать все что угодно ради победы?»

Тем временем папа римский в этом году несколько раз выступил против военного решения политических вопросов. Так, 29 марта, в Вербное воскресенье, он сказал в проповеди: «Наш Бог — Иисус, царь мира, который отвергает войну, которого никто не может использовать для ее оправдания. Он не слышит молитв тех, кто ведет войну, но отвергает их».

Через некоторое время Хегсет призвал американцев молиться «каждый день, на коленях, вместе с семьей» за победу армии во имя Иисуса Христа.

После этого во время торжественного богослужения в базилике Сан-Джованни-ин-Латерано в Риме понтифик заявил, что христианская миссия на протяжении истории «нередко искажалась жаждой господства, совершенно чуждой пути Иисуса Христа».

«Мы склонны считать себя сильными, когда доминируем, победоносными, когда уничтожаем равных себе, великими, когда нас боятся. Бог дал нам пример — не того, как господствовать, но как освобождать; не того, как уничтожать жизнь, но как отдавать ее», — сказал Лев XIV.

Он добавил, что «ни в пастырской, ни в социальной и политической сферах злоупотребление властью не может принести добра», а «великие миссионеры свидетельствуют о тихих, ненавязчивых подходах — разделении жизни, бескорыстном служении, диалоге и уважении».

Кроме того, когда президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожить Иран, папа римский назвал войну с исламской республикой «несправедливой».

«Сегодня, как мы все знаем, прозвучала эта угроза в адрес всего иранского народа. Это поистине неприемлемо», — сказал он. И добавил, что война «ничего не решает»: «У нас мировой экономический кризис, энергетический кризис, ситуация на Ближнем Востоке крайне нестабильна — это лишь порождает еще больше ненависти по всему миру».

При этом, по данным The New York Times, Лев XIV намеренно избегает прямой конфронтации: имя Трампа он произнес лишь однажды — когда журналисты напрямую попросили передать президенту послание.

«Мне говорят, что президент Трамп недавно заявил о желании завершить войну. Хочется верить, что он ищет способы снизить уровень насилия и бомбардировок», — сказал папа 31 марта в своей резиденции в Кастель-Гандольфо.

4 апреля он провел телефонный разговор с президентом Израиля Ицхаком Герцогом, призвав к «справедливому и прочному миру» на Ближнем Востоке.