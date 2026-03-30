Господь не внемлет молитвам тех, кто ведет войну, и отвергает их, заявил в своей проповеди по случаю Вербного воскресенья папа римский Лев XIV. Иерей РПЦ, настоятель Свято-Никольского храма города Мосальска Калужской области Владислав Береговой в разговоре с RTVI призвал с осторожностью рассуждать о подобных вещах, поскольку неуслышанной молитвы не бывает.

«В небесной канцелярии все устроено немножко не так, как на Земле, и не может быть такого, что какие-то молитвы мы кладем „на стол“, „на подпись“, какие-то — „под стол“, а какие-то вообще „не доносим“ до Господа Бога», — сказал священник.

Таким образом, с точки зрения догмы, пространство определения, какие молитвы кем возносились и кем приняты или не приняты — это «достаточно сложная история», пояснил он.

Если рассматривать слова папы римского как популистскую риторику и воздействие на эмоции, то в них не нужно искать соответствия или противоречия церковному вероучению, считает Береговой.

«Поэтому, если папа римский хотел достичь каких-то понятных ему политических целей, то можно говорить что угодно — не имеет значения, есть под этим какая-то богословская база или нет. Если фраза звучит красиво — не имеет значения, логична она или нет», — сказал иерей.

Он поделился, что остерегался бы «говорить штампами и определять, какие молитвы слышно Господу Богу, какие не слышно», хотя бы потому, что «не бывает молитвы неуслышанной». Вопрос в том, «бывает ли она осуществлена или нет», отметил Береговой.

Если говорить в этом контексте о мировых лидерах, то речь идет о том, способствует ли молитва благополучной жизни того или иного правителя и вверенного ему общества или не способствует — но это можно оценить только по прошествии многих лет, считает священник.

«Молиться может каждый. Молиться имеет право в клети сердца своего кто угодно. А уже как эта молитва будет влиять на твое настоящее и на твое будущее — это тот вопрос, ответ на который знает только Бог», — подчеркнул собеседник RTVI.

«Ваши руки полны крови»: что сказал папа римский

Папа Лев XIV резко высказался в адрес «разжигающих войны» на мессе в Вербное воскресенье (29 марта) на площади Святого Петра в Ватикане.

В своей речи он выразил особенное единение с «христианами Ближнего Востока, которые переживают последствия ужасающего конфликта». Понтифик рассуждал об Иисусе Христе как о «Царе мира, отвергающем войну, которого никому нельзя использовать для оправдания войны».

Не называя конкретных лиц, к которым относились его слова, папа заявил, что молитвы тех, кто ведет вооруженные конфликты, отвергаются Богом.

«Иисус не внемлет молитвам тех, кто разжигает войны, но отвергает их, говоря: „И когда вы умножаете моления ваши, Я не слышу: ваши руки полны крови“», — сказал Лев XIV перед многотысячной толпой, используя цитату из ветхозаветной Книги пророка Исаии.

Нынешний глава Римско-католической церкви неоднократно призывал к немедленному прекращению огня на Ближнем Востоке. Неделей ранее, 23 марта, он заявил, что американо-израильские авиаудары по Ирану носят неизбирательный характер и должны быть запрещены.

Критика Льва XIV во время мессы перед началом Страстной недели (у западных христиан проходит в этом году с 29 марта по 5 апреля) прозвучала после того, как американские чиновники стали использовать христианскую риторику в оправдание военной операции против Ирана. В частности, глава Минобороны США Пит Хегсет, который с 2025 года проводит в Пентагоне регулярные христианские богослужения, на прошлой неделе молился о «непреодолимой ожесточенности действий против тех, кто не заслуживает пощады».

Лев XIV также неоднократно призывал к завершению конфликта на Украине и объявлению перемирий по случаю религиозных праздников. Он несколько раз встречался с украинским президентом Владимиром Зеленским и предлагал Ватикан в качестве площадки для проведения мирных переговоров между Москвой и Киевом.