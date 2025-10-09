В день катастрофы самолета азербайджанского самолета AZAL, летевшего из Баку в Грозный и разбившегося в Казахстане в декабре 2024 года, Россия вела три украинских беспилотника в своем воздушном пространстве и выпустила две ракеты ПВО. Они взорвались в нескольких метрах от воздушного судна, но не поразили его напрямую. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым в Таджикистане.

Российский президент отметил, что хотел бы начать встречу «с наиболее чувствительной» темы крушения самолета AZAL. Он напомнил, что еще в первом телефонном разговоре с Алиевым принес ему извинения за то, что трагедия произошла в небе над Россией и выразил «самые искренние соболезнования» семьям погибших.

Путин сообщил, что следствие по этому делу заканчивается, и Россия, согласно договоренностям, оказывает в нем содействие. «Сейчас в целом можно говорить о причинах этой катастрофы. Она связана с несколькими обстоятельствами», — сказал российский лидер.

По его словам, первое заключается в том, что ночью границу России пересекли три украинских беспилотника. Вторая причина заключается в «технических сбоях самой системы ПВО России», добавил Путин.

«Две ракеты, которые были выпущены, они не поразили напрямую самолет, — если бы это произошло, он рухнул бы на месте, — а взорвались, может, это была самоликвидация, в нескольких метрах, где-то примерно в десяти метрах», — сказал он.

По словам Путина, «поражение произошло, но, главным образом, не поражающими элементами боевыми, а, скорее всего, обломками самих ракет».

Пилот воспринял это как столкновение со стаей птиц, о чем и доложил российским диспетчерам, добавил президент. В ответ экипажу предложили посадить самолет в Махачкале, но он решил вернуться в аэропорт базирования, а затем в Казахстан. Путин отметил, что эти переговоры зафиксированы черными ящиками самолета AZAL.

«Безусловно, все, что требуется в таких трагических случаях, будет сделано с российской стороны по компенсациям и будет дана правовая оценка действиям всех должностных лиц», — пообещал российский лидер.

Он назвал совместным долгом глав двух государств «дать объективную оценку всего, что происходило, и выявить истинные причины». Однако для того, чтобы «окончательно поставить точку, наверное, потребуется еще какое-то время», отметил Путин.

Президент уточнил, что его ознакомили со всеми изложенными обстоятельствами катастрофы накануне встречи с Алиевым ― «вчера-позавчера». Путин добавил, что в ночь перед встречей «звонил в Москву и спрашивал, есть ли какие-то дополнительные детали».

Самолет Embraer 190 «Азербайджанских авиалиний» потерпел крушение 25 декабря 2024 года при заходе на посадку в районе казахстанского Актау. Погибли 38 человек, 29 выжили. Через три дня между Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым состоялся телефонный разговор, во время которого российский президент сообщил, что во время приближения азербайджанского борта к Грозному российские средства ПВО отражали атаку украинских беспилотников на столицу Чечни, Моздок и Владикавказ. Алиев, как передавала его пресс-служба, со своей стороны заявил, что самолет AZAL, находясь в воздушном пространстве России, подвергся «внешнему физическому и техническому воздействию извне» и полностью потерял управление. Президент Азербайджана также отметил, что на фюзеляже самолета «имеются многочисленные пробоины», а пассажиры и члены экипажа, «еще находясь в воздухе, получили ранения от посторонних частиц, пробивших обшивку и попавших в салон самолета». Согласно предварительному отчету Минтранса Казахстана, опубликованному в феврале 2025 года, характер повреждений разных частей фюзеляжа и компонентов самолета до столкновения с землей говорит о том, что они, «вероятно, вызваны внешними объектами».

О торговых отношениях

Изложив Алиеву причины катастрофы самолета AZAL, Путин отметил, что несмотря на все нюансы, связанные с трагедией, взаимные интересы России и Азербайджана во многих сферах «очень близки», а торгово-экономические связи успешно развиваются.

Торговый оборот в 2025 году уже прибавил более 16%, заявил Путин, назвав это очень хорошим показателем. Президент России также оценил высокий уровень гуманитарных связей между двумя странами.

«Ну и, разумеется, ситуация в регионе, ситуация в целом на международных площадках — наши МИДы всегда работали очень плотно друг с другом. Я надеюсь, что это сотрудничество будет не просто восстановлено, а продолжится в духе наших отношений, в духе нашего союзничества», — заключил российский лидер.

Ильхам Алиев в свою очередь выразил Путину «особую благодарность» за подробную информацию о катастрофе AZAL и за личный контроль над ходом следствия. По словам азербайджанского президента, у Баку «не было сомнений, что оно объективно во всем разберется».

Алиев согласился, что в развитии товарооборота между Россией и Азербайджаном есть «хорошая динамика», а также добавил, что «по всем другим направлениям нигде не было никакого замедления или же отката».