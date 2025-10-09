Президент России на встрече с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым 9 октября впервые привел подробности об обстоятельствах катастрофы самолета Азербайджанских авиалиний (AZAL) в декабре 2024 года. Он рассказал, что в день трагедии российские средства ПВО вели три украинских беспилотника, и самолет поразило обломками ракет, которые взорвались примерно в 10 м от него. Российская сторона выплатит необходимые компенсации, а виновные понесут наказание, пообещал Путин. Как его заявление оценили в России и Азербайджане — в материале RTVI.

Политолог, редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов

Президент России решил по возможности элегантно перевернуть страницу в отношениях с Азербайджаном. Интересно, какая будет реакция.

Эксперт по странам СНГ Аркадий Дубнов (в комментарии РБК)

Намеренно публичная риторика Путина с объяснениями причин катастрофы <…> была выдержана в таких выражениях, что могла быть воспринята Алиевым как фактическое признание российской ответственности за случившееся. Похоже, что претензии Баку, предъявленные Москве в связи с этой катастрофой, азербайджанская сторона расценит, в основном, как удовлетворенные.

Политолог, эксперт по Южному Кавказу, эксперт Фонда стратегической культуры Андрей Арешев

Будущее покажет, но, скорее всего, [отношения] будут частично нормализованы. По крайне мере, стороны постараются отделить острые политические разногласия от тех проектов, которые представляют взаимный интерес.

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман

Рад, что наш президент в очередной раз последовал лозунгу: «честность — лучшая политика». <…> Он четко рассказал, что стало причиной катастрофы азербайджанского самолета. Надо сказать, что отношения наших стран осложнились именно после нее. Таким образом, президент признал, что наша вина в этой катастрофе тоже есть. Говорю «тоже», потому что основой этой катастрофы были действия Украины.

Телеграм-канал «Рыбарь» военного эксперта Михаила Звинчука

Именно авиакатастрофа послужила началом дипломатического противостояния, начатого властями Азербайджана. Для азербайджанского руководства трагедия стала поводом, а не реальной причиной для дистанцирования. Но в этот раз Алиев принял официальную точку зрения президента [России]. По крайней мере, выглядит это так.

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц

Соболезнования по-человечески Россия принесла. От выплат компенсаций не увиливает. А эмоциональные истерики и геополитический шантаж — это не наш метод. Урок взрослого политика крикливой шпане.

На самом деле, внешнеполитических проблем было бы гораздо меньше, если бы очевидные изначально выводы были заявлены сразу. <…>

Что мешало сразу официально заявить, что борт просто стал случайной жертвой ПВО в процессе отражения налета украинских беспилотников, кроме какой-то странной упертости — нам неведомо. В результате, почти через год межгосударственного конфликта все равно пришли к тому, что об этом пришлось заявлять теперь уже лично президенту.

Военный блогер Кирилл Федоров

Все прекрасно понимают, что президент не может лично следить за всем и разбираться, поэтому существуют помощники, докладчики и другие лица. <…> Вместо того, чтобы больше упомянуть украинские дроны, а вслед поставки оружия и другой помощи Украине от Азербайджана, докладчики решили опозорить президента России.

Ильхам Алиев на встрече с Владимиром Путиным не сказал ни разу о том, зачем он встречался с [президентом Украины Владимиром] Зеленским и поддерживал его борьбу с «российской агрессией» и «никогда не соглашаться на оккупацию». Вообще весь фарш азербайджанского разворота теперь придется проворачивать обратно.

2 октября Ильхам Алиев встретился с Зеленским в Копенгагене на саммите Европейского политического сообщества. Стороны в том числе «обменялись мнениями» по вопросам сотрудничества в энергетической сфере, сообщила пресс-служба президента Азербайджана. Президент Украины заявил, что на встрече обсуждались дипломатические усилия по достижению мира, а также энергетическое и «потенциальное оборонное партнерство» между двумя странами. Кроме того, Зеленский поблагодарил Алиева за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Оценка азербайджанских политологов и СМИ

Нынешняя встреча [президентов России и Азербайджана] на полях саммита в Душанбе оправдала ожидания. Она прошла в позитивном ключе. Главный ее результат — возвращение двусторонних отношений в конструктивное русло и их полная нормализация. Более того, заявления, с которыми выступил на встрече Владимир Путин, дают основания для вывода, что решен и самый болезненный вопрос.

Тот факт, что Россия представила вопрос об инциденте с самолетом как «решенный», говорит о том, что тень напряженности в дипломатических отношениях спала. <…> Встреча также показала, что попытки третьих сил дестабилизировать азербайджано-российские отношения провалились.

Принятие ответственности, прозрачность и сохранение духа союзничества, какими бы болезненными ни были события, демонстрируют, что отношения между Баку и Москвой определяются стратегическим прогнозированием. Уроки, извлеченные из трагедии, и проявленная политическая зрелость закладывают основу для более справедливого и стабильного будущего региона.

Политолог, глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов (в комментарии РБК)

Полагаю, отношения будут формироваться уже в условиях новой нормальности, когда, может быть, ожидания друг от друга не будут такими максималистскими.

Политолог Тофик Аббасов (в комментарии РБК)

В отношениях между соседями такой холод не может быть долго камнем преткновения — у нас есть неотложные вопросы нашей общей повестки, совместные программы и проекты. Чтобы не было никакой паузы в наших отношениях, надо было сделать первый шаг для того, чтобы, во-первых, покончить с этой неопределенностью, и, во-вторых, уже вернуть наши отношения в нормальное привычное русло.