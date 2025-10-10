В Азербайджане освободили исполнительного директора «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых. Об этом «Коммерсанту» сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Кроме того, был освобожден задержанный в России экс-директор Театра сатиры Мамедали Агаев.

Решение об этом, как отмечает газета, было принято накануне встречи российского президента Владимира Путина с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым, которая прошла 10 октября.

Переговоры об освобождении журналиста шли «прежде всего на уровне помощников президента», пишет издание. В частности, Ушаков работал напрямую по этому вопросу со своим азербайджанским коллегой Хикметом Гаджиевым, заведующим отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана.

«В свою очередь, российская сторона освободила одного из задержанных на территории России граждан Азербайджана», — пишет «Ъ». Впоследствии издание уточнило, что это экс-директор Театра сатиры Мамедали Агаев, которого ранее задерживали и брали под стражу в рамках уголовного дела о мошенничестве.

«Sputnik Азербайджан» пишет, что шеф-редактор издания Евгений Белоусов все находится в заключении.

В июне 2025 года между Россией и Азербайджаном, чьи отношения стали напряженными после крушения самолета AZAL, еще больше ухудшились.

Причиной стали задержания в Екатеринбурге уроженцев Азербайджана по уголовным делам об убийствах и покушениях на убийство, совершенных в 2001, 2010 и 2011 годах. В результате оперативных действий двое задержанных скончались. В СКР заявили, что причиной смерти стала сердечная недостаточность. В Баку утверждали, что это последствия травм.

В Азербайджане тогда же прошли обыски и задержания россиян, в том числе в редакции агентства «Sputnik Азербайджан», где были задержаны несколько человек.