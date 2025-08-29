Таганский районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для экс-руководителя Театра сатиры Мамедали Агаева. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ; лишение свободы на срок до десяти лет), сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

В рамках меры обеспечения иска также был наложен арест на денежные средства на банковских счетах самого фигуранта и его ближайших родственников, передает РБК.

По данным официального представителя МВД России Ирины Волк, сотрудниками министерства совместно с офицерами ФСБ 28 августа был задержан экс-руководитель одного из крупнейших театров Москвы. Его подозревают в присвоении бюджетных средств на сумму 20 млн рублей. Позднее стало известно, что речь идет о Агаеве, который возглавлял Театр сатиры с 1992 по 2021 годы.

Следствие установило, что обвиняемый в сговоре с неустановленными лицами организовал преступную схему по хищению средств, подлежащих перечислению в бюджет города Москвы. Для этого он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и заключал от имени театра, которым руководил, фиктивные авторские договоры.

По этим документам он якобы создавал сценарии спектаклей и передавал на них исключительные права учреждению культуры. На основании поддельных отчетов об исполнении работ подозреваемый незаконно получал вознаграждение в размере 4% от кассовой выручки каждого публичного показа. Эта схема была использована при организации нескольких десятков театральных постановок.

При этом, согласно материалам судебного дела, с которыми ознакомилось РИА Новости, Агаев предпринимал попытки судебного оспаривания действий театра относительно авторских вознаграждений — именно за их незаконное получение впоследствии было возбуждено уголовное производство. В середине августа суд отклонил его иск, в котором он требовал признать незаконным расторжение театром двух договоров в одностороннем порядке.

Мамедали Агаев — уроженец Нахичеванской АССР, выпускник Азербайджанского государственного института искусств в Баку, который он окончил в 1974 году по специальности «культурно-просветительский работник высшей квалификации».

Его профессиональная карьера включала руководящие позиции в ведущих московских театрах: он работал главным администратором в Театре имени Гоголя и Детском музыкальном театре имени Наталии Сац. Наиболее значительный этап его биографии связан с Московским академическим театром сатиры, где он занимал пост директора с 1992 по 2021 год. 30 декабря 2021 года Агаев ушел с этой должности по собственному желанию.

За годы работы он был удостоен профессиональных наград, включая звание заслуженного работника культуры России (1995 год) и заслуженного деятеля искусств России (2018 год). В 2012 году Агаев получил российский орден Дружбы за укрепление международных культурных связей, а пять лет спустя президент Азербайджана Ильхам Алиев вручил ему азербайджанский орден «Достлуг» («Дружба»).