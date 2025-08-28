В Москве экс-директора одного из крупнейших театров задержали по подозрению в мошенничестве, которое привело к хищению более 20 млн рублей из столичного бюджета, сообщил пресс-центр МВД. Речь идет об экс-директоре Московского академического театра сатиры Мамедали (Мамеде) Агаеве, уточняет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Он возглавлял театр почти 30 лет.

Задержание провели оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД по Москве совместно с сотрудниками УФСБ по Москве и области. В доме подозреваемого провели обыски, в ходе которых были изъяты деньги, предметы и документы, имеющие доказательное значения, утверждает пресс-служба МВД. Также документацию изъяли в театре.

Экс-директора доставили в управление ведомства по Центральному административному округу Москвы для проведения следственных действий, счета мужчины и его близких арестованы. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), наказание по ней — до 10 лет лишения свободы.

По версии правоохранителей, Агаев зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и заключал подложные авторские договоры с театром, который возглавлял, — якобы за созданные им спектакли и передачу прав на них. С каждого договора он, как следует из материалов дела, получал доход в размере 4% от кассовых сборов. Суммы перечислялись на основании фиктивных отчетов о выполнении работ по подложным авторским договорам. В мошеннической схеме было задействовано еще несколько неустановленных лиц.

«По этой схеме были показаны несколько десятков спектаклей. Сумма похищенных из бюджета Москвы денежных средств превысила 20 миллионов рублей», — уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Агаев родился в Нахичевани (Азербайджан) и получил специальность культпросветработника высшей квалификации в Азербайджанском государственном институте искусств в Баку, а впоследствии четыре года отработал главным администратором в Нахичеванском музыкально-драматическом театре.

С 1979 года Агаев являлся стажером-руководителем стажёр-руководитель Московского академического театра сатиры, потом три года занимал должность главного администратора Московского театра им. Гоголя, после этого около года был главным администратором Московского государственного детского музыкального театра под управлением Наталии Сац. В июне 1985 года Агаева назначили главным администратором, замдиректора и директором-распорядителем Театра сатиры.

Мамед Агаев проработал в Театре сатиры более 40 лет, с 1992 по 2021 год был его директором. Он покинул пост 30 декабря 2021 года по собственному желанию. Это произошло вскоре после того, как приказом департамента культуры Москвы к Театру сатиры присоединили столичный драматический Театр Армена Джигарханяна в рамках его реорганизации.

«Мне был нежелателен его уход, но это было его решение. Хочу поблагодарить Мамеда Гусейновича за отношение к театру. <…> Это большой, серьезный менеджер, который сохранил этот театр в лучшем виде», — говорил на сборе труппы Театра сатиры бывший в то время худруком Сергей Газаров.

Агаев имеет почетные звания заслуженного работника культуры и заслуженного деятеля искусств России, награжден почетной грамотой правительства Москвы и президента России за вклад в театральное дело и развитие отечественной культуры, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, российским и азербайджанским орденами Дружбы.