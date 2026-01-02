С 1 января КНР отменила налоговое послабление на презервативы и противозачаточные препараты, которое до этого действовало на протяжении 30 лет, сообщило Reuters. Теперь на эти средства начисляется стандартный налог на добавленную стоимость в размере 13%.

По данным агентства, такие меры направлены на стимулирование падающей рождаемости. Население Китая сократилось третий год подряд в 2024 году, и эксперты предупреждают, что спад продолжится.

В прошлом году власти Китая заявили, что будут выплачивать пособия в $500 за ребенка, а в университетах будут проводиться курсы, посвященные «любовному воспитанию», чтобы сформировать у молодежи позитивный взгляд на любовь, семью и рождение детей.

Кроме того, проводятся партсобрания, которые посвящены «позитивному взгляду на женитьбу и рождение детей». На них одиноких людей призывают вступать в брак.

Рождаемость в Китае снижается на протяжении десятилетий в результате политики «одна семья — один ребенок», проводившейся с 1980 по 2015 год, и стремительной урбанизации. Высокая стоимость ухода за детьми и образования, а также неопределенность в отношении работы и замедление экономики также отпугивают многих молодых жителей КНР от вступления в брак и создания семьи.

В 2024 году доцент Школы экономики Сямэньского университета Дин Чанфа предложил жителям Китая привлечь «значительное число подходящих молодых женщин из-за рубежа», в том числе из России, Камбоджи, Вьетнама и Пакистана. Таким образом, по его словам, можно улучшить местную демографию и решить проблему гендерного дисбаланса, возникшую в результате государственной политики «Одна семья — один ребенок» (по данным переписи населения Китая от 2020 года, женщин в КНР на 34,9 млн меньше, чем мужчин).