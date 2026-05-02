О японцах ходит множество мифов. Японцы очень вежливые и при этом любят очень странные развлечения; японцы работают, как проклятые, и напиваются в стельку — вот лишь некоторые из расхожих стереотипов. Съемочная группа RTVI отправилась в Страну восходящего солнца, чтобы выяснить, что из всего этого правда, а что — просто миф. Смотрите документальный фильм Сергея Морозова «Нормальная Япония» из цикла «Не турист».

Миф №1: японцы любят бары, где их бьют

В японском баре «Девочки-качки» мускулистые сотрудницы отвешивают тумаки клиентам-мужчинам, брызгают в них напитками, и всё это транслируется в интернет (у заведения есть канал в Twitch).

Работница бара Эри рассказала RTVI: «Чем сильнее я ударю, тем веселее будет клиенту. Я это делаю, им это нравится. Я получаю удовлетворение от своей работы. Мне нравится давать пощечины».

В меню указаны расценки на побои: пощечина или пинок от одной девушки — 1 000 иен (470 рублей), от всех сразу — 3 000 иен.

Однако японцев в баре практически нет, клиенты — иностранцы. «Японцы приходят сюда как в герлсбар, т. е. в бар с девочками (поговорить, пообщаться), а иностранцы приходят за содержимым меню. Иностранцы приходят за интерактивом, а японец — за разговорами», — говорит еще одна работница клуба Томо, которая сама приехала из Аргентины.

Миф №2: японцы снимают безумные телевизионные шоу

Япония известна своими безумными телешоу. В интернете можно найти много видеозаписей таких программ. Например, в одной из них человек должен вслепую нащупать что-то в ящике, а там — змея, которая кусает его руку. В другом шоу люди поют на сцене, а их бьют током, если они фальшивят.

Журналисты RTVI стали свидетелями съемок пилотного выпуска японского шоу, в котором участницы выполняют разные задания при помощи … больших бюстов. Так, в одном из конкурсов девушки должны поймать зефирку в зону декольте.

Участницы шоу — модели, или гравюр-айдолы, как их называют в Японии. «На самом деле мы подумали так: есть гравюр-айдолы, у них много поклонников, и, значит, они дадут нам просмотры»,- объяснил RTVI режиссер шоу Така Дайсукэ.

Комик по имени Парадайс говорит, что раньше шоу были веселее.

«По телику можно было показывать грудь, шутки были поострее. А сейчас телик деградировал — кругом какие-то запреты. Раньше у нас были шутки, а теперь — политкорректность: то не скажи, это не скажи… Про политику ничего нельзя. А если спонсором какая-нибудь компания типа Pepsi или Coca‑Cola, там всё еще строже», — посетовал Парадайс в разговоре с RTVI.