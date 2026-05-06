Волонтеры и военные компании Тайваня перенимают военный опыт и технологические наработки Украины на фоне опасений из-за возможного конфликта с Китаем, сообщает The New York Times (NYT).

По информации издания, речь идет о негласных контактах в обход официальных дипломатических отношений между государствами. Как утверждается, стороны учитывают вероятную негативную реакцию со стороны Пекина, поскольку зависят от поставок из Китая.

NYT отмечает, что отношения между Киевом и Тайбеем стали теснее — Тайвань оказывал помощь в восстановлении Украины, а украинские законодатели посещали тайваньскую столицу.

Опыт российско-украинского конфликта очень ценен, заявил газете заместитель генерального директора Управления промышленного развития Министерства экономики Тайваня Цзоу Юйсинь. По его словам, секретность военных технологий затрудняет изучение методов, применяемых украинцами.