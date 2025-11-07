Информация о том, что глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров «впал в немилость» после телефонного разговора с госсекретарем США Марко Рубио, не соответствуют действительности. Об этом РБК заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Я вам кратко отвечу — в этих сообщениях действительности не соответствует ничего», — сказал представитель Кремля в ответ на просьбу прокомментировать сообщения телеканала CNN.

По словам пресс-секретаря президента, Лавров продолжит исполнять свои обязанности министра иностранных дел.

В середине октября президент США Дональд Трамп и его российский коллега Владимир Путин договорились встретиться вновь — на этот раз в Венгрии. Однако после телефонного разговора глав МИД России и госсекретаря США, которые, как предполагалось, должны были обсудить детали встречи лидеров. 20 октября стало известно, что личная встреча лидеров государств откладывается, а 22 октября Трамп объявил об отмене саммита с Путиным, но не исключил его проведения в будущем. Российский президент позднее заявил, что встреча, вероятно, не отменена, а переносится.

Накануне некоторые СМИ обратили внимание на отсутствие Лаврова на совещании президента России с постоянными членами Совета безопасности 5 ноября. Они сопоставили это с тем, что глава государства не включил министра в состав делегации на саммите G20, и предположили, что он «впал в немилость».

Газета Financial Times написала 31 октября со ссылкой на источники, что перед разговором Лаврова с Рубио российская сторона якобы направила США меморандум, в котором содержались «жесткие требования» по Украине, в том числе территориальные уступки, резкое сокращение численности ВСУ и гарантии невступления Киева в НАТО. По данным издания, диалог главы МИД и госсекретаря, который за этим последовал, получился «напряженным». Один из собеседников FT добавил, что Рубио после этого сказал Трампу, что Москва не проявляет готовности к переговорам.