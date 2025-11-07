Соединенные Штаты пока не завершили российско-украинский конфликт, но добились значительного прогресса, сказал президент США Дональд Трамп на встрече с главами стран Центральной Азии в Белом доме.

По словам американского лидера, США хотят прибавить к завершенным конфликтам еще один и «это возможно».

«Мы пока не сделали этого, но, думаю, добились большого прогресса», — подчеркнул Трамп.

Президент добавил, что США просто хотят прекращения этого конфликта «Мы бы хотели увидеть прекращение этой войны», — отметил он.

На встречу в Вашингтон формате C5+1 прибыли лидеры Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Киргизии.

Накануне специальный посланник президента США Стив Уиткофф сказал о неком прогрессе в урегулировании конфликта на Украине. Он отметил, что провел уже шесть встреч с российским лидером Владимиром Путиным.

При этом, по словам Уиткоффа, предстоит еще «много работы по протоколам безопасности для Украины» и «много обсуждений технических команд».

Министр обороны Великобритании Джон Хили считает, что Трамп способен уговорить Путина сесть за стол переговоров по конфликту на Украине. Также глава ведомства пообещал, что «коалиция желающих» продолжит оказывать военную поддержку Киеву.

В середине октября американский и российский президенты договорились встретиться вновь — на этот раз в Венгрии. Однако после телефонного разговора глав МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио, которые, как предполагалось, должны были обсудить детали встречи лидеров, СМИ стали писать об отмене саммита.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что об «отмене» говорить некорректно, потому что дата переговоров назначена не была.