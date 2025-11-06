Президент США Дональд Трамп способен уговорить российского лидера Владимира Путина сесть за стол переговоров по конфликту на Украине. С таким заявлением выступил министр обороны Великобритании Джон Хили, передает издание Politico.

«Президент Трамп — это та фигура, которая может усадить Путина за стол переговоров и потенциально положить конец боевым действиям», — сказал Хили на пути из Норвегии в Париж.

Также он пообещал, что «коалиция желающих» продолжит оказывать военную поддержку Украине.

Еще до победы на президентских выборах 2024 года Трамп обещал, что остановит военный конфликт за 24 часа. Однако после возвращения в Белый дом добиться даже прекращения огня так и не удалось.

Несмотря на то, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский до сих пор не встретились, в Стамбуле прошли несколько раундов переговоров между делегациями Москвы и Киева.

Вместе с тем, 15 августа на Аляске американский и российский лидеры провели первые за четыре года очные переговоры. В центре повестки было мирное урегулирование конфликта на Украине.

В середине октября Трамп и Путин договорились встретиться вновь — на этот раз в Венгрии. Однако после телефонного разговора глав МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио, которые, как предполагалось, должны были обсудить детали встречи лидеров, СМИ стали писать об отмене саммита.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что об «отмене» говорить некорректно, потому что дата переговоров назначена не была.