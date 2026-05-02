Депутат верхней палаты парламента Японии, представитель правящей Либерально-демократической партии Мунэо Судзуки посетит Москву, его визит продлится с 3 по 5 мая. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на МИД России.

«Подтверждаем визит депутата верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки в Москву в период с 3 по 5 мая. Информация была получена официальным путем от японской стороны», — сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

Там уточнили, что японский депутат будет принят в МИД России, другие аспекты визита «находятся в проработке».

О том, что Судзуки намерен в начале мая приехать в Москву, ранее сообщило японское агентство Kyodo. Сам депутат рассказал ТАСС, что в ходе визита рассчитывает встретиться с заместителями главы МИД России Андреем Руденко и Михаилом Галузиным, а также с заместителем председателя Совфеда Константином Косачевым. Парламентарий также планирует обсудить в Москве сотрудничество в области энергетики, а также вопросы гуманитарного характера, в том числе о возобновлении посещения родственниками могил на юге Курил.

Мунэо Судзуки регулярно посещает Россию и активно выступает в поддержку налаживания отношений между Москвой и Токио. Он, в частности, консультировал по вопросам отношений с РФ Синдзо Абэ и Ёсихидэ Сугу в период, когда они занимали пост премьер-министра.

Говоря о причинах очередной поездки, Судзуки обратил внимание на то, что в 2026 году исполняется 70 лет с момента заключения советско-японской декларации 1956 года. По его словам, это «важная веха».

«Мы должны ладить с соседней страной и поддерживать дружеские отношения. Россия — крупная мировая держава, и, кроме того, она обладает крупнейшими в мире энергетическими ресурсами. Мы хотим как можно скорее вернуться к тем японо-российским отношениям, которые существовали во времена премьер-министра Абэ», — написал он в своем блоге.

Ранее глава МИД Японии Тосимицу Мотэги заявил, что у него сложились «доверительные отношения» с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Он отметил, что у него состоялось несколько переговоров с российским коллегой, в том числе в неформальной обстановке.

Мотэги также выразил мнение, что из-за ухудшения японско-российских отношений после начала конфликта на Украине о возобновлении переговоров по вопросу заключения мирного договора речи не идет. В то же время глава МИД признал, что Японии необходимо поддерживать диалог с Россией как с соседней страной.