В конце декабря Москву посетил с трехдневным визитом депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки, выступающий за нормализацию отношений с Россией. Во время встречи с вице-спикером Совета Федерации Константином Косачевым он передал ему устное послание для президента России Владимира Путина от премьер-министра Японии Санаэ Такаити. Об этом пишет в своей колонке для издания Toyo Keizai писатель и бывший главный аналитик японского МИД Масару Сато.

Мунэо Судзуки, представляющий правящую в Японии Либерально-демократическую партию (ЛДП) пробыл в российской столице с 25 по 27 декабря. 26 декабря он встретился с Косачевым, а также с заместителями министра иностранных дел России Михаилом Галузиным и Андреем Руденко.

Пресс-служба Совфеда назвала эту встречу продолжением «традиции неформального межпарламентского диалога» двух стран в отсутствие «полноценного межгосударственного диалога». Косачев отметил, что сейчас подобные контакты между Россией и Японией находятся «практически в точке замерзания».

Судзуки «на протяжении многих лет выступает в пользу нормализации отношений между двумя странами», и вице-спикер Совфеда высоко оценил эту позицию, отметили в верхней палате российского парламента.

Косачев отметил, что российские парламентарии готовы возобновить полноценный диалог с японскими коллегами. По его словам, отношения двух стран должны быть «как минимум не напряженными, а как максимум добрососедскими».

Судзуки, в свою очередь, отметил, что развитие российско-японских отношений важно не только для национальных интересов двух стран, но и для глобальной безопасности, передала пресс-служба Совфеда.

МИД России также отметил «последовательный настрой» Судзуки на развитие российско-японских отношений. В беседе с Галузиным японскому депутату изложили «подходы Москвы к актуальным вопросам международной и региональной повестки дня, в том числе в контексте украинского кризиса», сообщили во внешнеполитическом ведомстве. Официальный Токио при этом «продолжает игнорировать» первопричины конфликта на Украине, говорится в сообщении МИДа.

Как указывает издание Sankei, это был третий визит Судзуки в Россию после начала конфликта на Украине. Депутат обсудил с российскими дипломатами возможность посещения японских захоронений на Курилах и потенциальное возобновление рыболовства в акватории островов.

«Именно тогда, когда отношения между Японией и Россией, как говорят, находятся в худшем состоянии со времен войны, кто-то должен приехать и навести порядок», — заявил Судзуки на пресс-конференции по итогам поездки в Россию.

Судзуки добавил, что передал Москве «соображения» премьер-министра Санаэ Такаити о политике в отношении России, но не привел подробностей. Он также выразил мнение, что российско-японские отношения улучшатся после урегулирования конфликта на Украине. Депутат отметил, что с самого начала боевых действий призывал к прекращению огня.

По данным Toyo Keizai, Судзуки накануне отъезда в Москву уведомил о своих планах премьер-министра Санаэ Такаити и министра иностранных дел Мотэги Тосимицу и «получил одобрение». Как утверждается в колонке, японский премьер передала депутату устное послание Путину о том, что Токио придает «большое значение» отношениям с Москвой и надеется на немедленное прекращение огня между Россией и Украиной. Автор колонки предположил, что это сообщение «было немедленно передано Путину».

Кремль не комментировал эту информацию и не сообщал о каких-либо попытках контакта Такаити с российским лидером.

Разногласия с Японией из-за Украины и Курил

Санаэ Такаити была избрана премьер-министром Японии в октябре 2025 года и стала первой женщиной на этом посту. Газета The Wall Street Journal называла ее ярой сторонницей союза Японии и США, «идеологически близкой» к американскому президенту Дональду Трампу.

После вступления в должность Такаити осудила действия России на Украине. При этом она отметила, что Япония придерживается «политики урегулирования территориального вопроса и заключения мирного договора» с Москвой по итогам Второй мировой войны. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ заявила, что для возобновления диалога с Японией по этому вопросу Токио должен «деятельно отказаться от своего антироссийского курса».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль приветствует слова Такаити о намерении заключить мирный договор. Однако Токио занимает «весьма недружественную» позицию по отношению к России, поддерживая санкции и ограничения против нее, добавил Песков. Из-за этого, по его словам, в последние годы двусторонний диалог «был свернут практически до нуля».

Мирный договор между Россией и Японией остается неподписанным из-за спора о принадлежности Южных Курил. Токио считает их своими «оккупированными северными территориями». Москва настаивает, что Курилы законно перешли СССР по итогам Второй мировой войны. Дмитрий Песков в ноябре 2025 года заявил, что территориальная принадлежность Курил «ни у кого не должна вызывать сомнений».

Мунэо Судзуки находится на политической арене более 40 лет. За это время он неоднократно посещал Россию. В апреле 2017 года он читал лекцию в МГИМО. Ректор университета Андрей Торкунов тогда отмечал, что Судзуки является «энергичным сторонником развития отношений Японии с Россией и много сделал для их продвижения в различных сферах».

В 2019 году Судзуки избрался в верхнюю палату парламента от «Партии инноваций Японии» («Ниппон иссин но кай»). ТАСС писал, что в тот период Судзуки считался неофициальным советником тогдашнего премьер-министра Синдзо Абэ по вопросам японско-российских отношений.

В октябре 2023 года Судзуки посетил Россию, что вызывало недовольство в Японии. После этого он вышел из «Партии инноваций» и позднее вошел в состав Либерально-демократической партии.