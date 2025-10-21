Главу Либерально-демократической партии Японии Санаэ Такаити избрали премьер-министром Японии. Она стала первой женщиной на этом посту, передает The Japan Times.

Такаити набрала в Национальном парламенте (нижней палате парламента Японии) 237 голосов из возможных 465, в то время как за ее оппонента, лидера Конституционно-демократической партии Есихико Нода проголосовали 149 парламентариев.

Победе Такаити способствовало коалиционное соглашение между Либерально-демократической партией и партией инновации Японии (JIP), подписанное накануне. Альянс обеспечил ей поддержку, необходимую для противостояния любым вызовам со стороны объединенной оппозиции, отмечает The Japan Times.

Такаити уже приступила к формированию кабинета министров. Во время предвыборной кампании она заявляла, что назначит большее число женщин-законодателей, если приедет к власти.

Предыдущий японский премьер Сигэру Исиба объявил об уходе с должности в сентября. Он объяснил свое решение тем, что несет ответственность за поражение Либерально-демократической партии Японии на парламентских выборах в июле, тогда как его отставка поможет избежать «решающего раскола» в партии насчет того, проводить ли досрочную гонку за лидерство. Ожидается, что Такаити будет исполнять обязанности премьера в оставшийся срок его полномочий — до сентября 2027 года.

«Идеологически близкая» к Трампу: что известно о Такаити

Санаэ Такаити родилась 7 марта 1961 года в префектуре Нара на западе Японии. Она окончила два высших учебных заведения — Университет Кобэ и Институт государственного управления и менеджмента Мацусита. В конце 1980-х получила грант и уехала в США, где стажировалась в офисе американской конгрессвумен Патрисии Шредер.

По возвращении в Японию Такаити начала карьеру телеведущей, параллельно занимаясь политикой. В 1993 году была избрана в Палату представителей как независимый кандидат, позже вступила в Либерально-демократическую партию Японии.

В 2006 году тогдашний японский премьер Синдзо Абэ назначил Такаити сразу на несколько министерских постов, однако после его ухода было распущено и правительство. Впоследствии Либерально-демократическая партия Японии потерпела поражение на выборах и оказалась в оппозиции. После ее возвращения к власти Такаити заняла пост министра внутренних дел и коммуникаций, а в 2022-м была назначена министром по экономической безопасности. Позже она покинула эту должность.

Газета The Wall Street Journal отмечала, что Такаити — ярая сторонница союза Японии и США. Консервативные взгляды нового японского премьера на внешнюю политику и социальные вопросы делают ее «идеологически близкой» американскому президенту Дональду Трампу, отмечает издание.

После победы на выборах председателя Либерально-демократической партии Японии Такаити заявила, что намерена сделать ее более «энергичной и жизнерадостной, чтобы мы могли превратить тревоги людей в надежду».