Правительство Японии не контактировало с депутатом верхней палаты парламента страны Мунэо Судзуки по вопросу его визита в Россию. Об этом заявил генеральный секретарь японского кабинета министров Есима Хаяси. Его слова приводит газета Sankei Shimbun.

По словам Хаяси, правительство Японии осведомлено о визите Судзуки в Россию, но не дает комментариев об этой поездке. Кабмин «не в том положении», чтобы комментировать цели или график поездки депутата, добавил он.

«В связи с тем, что Россия отнесена к странам с третьим уровнем опасности, какова бы ни была цель, мы призываем граждан отказаться от поездок в Россию», — сказал генсек японского правительства в ходе пресс-конференции.

В то же время Хаяси осудил российскую военную операцию на Украине и заявил о намерении Токио продолжать санкционную политику в отношении Москвы.

Ранее в пресс-службе офиса Судзуки сообщили ТАСС, что в ходе поездки в Россию депутат намерен встретиться с представителями МИД и Росрыболовства. Парламентарий намерен поднять вопрос о возобновлении промысла морской капусты у острова Сигнальный Малой Курильской гряды, а также о посещении могил предков бывшими японскими жителями южной части Курил. Ожидается, что Судзуки пробудет в России до 31 июля, а на следующий день вернется в Японию.

С 15 июля Россия приостановила сотрудничество с Японией по морскому промыслу в районе Сигнального. Российский МИД объяснил такое решение сообщениями об отключении света на маяке, расположенном на острове. В ведомстве рассказали, что Токио по дипломатическим каналам уведомил Москву о неработающем маяке и «потребовала» обеспечить его функционирование для «обеспечения безопасного мореплавания, в том числе осуществляемой в этом районе японскими рыбаками добычи морской капусты». На время ремонтно-профилактических работ на маяке японский промысел в районе Сигнального приостановлен, говорится в сообщении МИДа.

Судзуки приедет в Россию во второй раз после начала военной операции на Украине. Предыдущий визит депутата в страну состоялся в октябре 2023 года. Тогда он встретился с министром по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергеем Глазьевым, заместителями главы МИД Андреем Руденко и Михаилом Галузиным, а также членами Совфеда Константином Косачевым и Григорием Карасиным.

Визит Судзуки в Москву осенью 2023 года вызвал критику со стороны оппозиционной партии «Ниппон исин но кай» («Партия возрождения Японии»), в которую он тогда входил, из-за отсутствия соответствующего уведомления с его стороны. После поездки депутата исключили из нее.

Как отмечает ТАСС, Судзуки известен своими связями с Москвой. В частности, депутат консультировал по вопросам отношений с Россией Синдзо Абэ и Ёсихидэ Сугу в период, когда они занимали пост премьер-министра. Также Судзуки неоднократно осуждал позицию японских властей по Украине.