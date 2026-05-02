Европейские авиакомпании могут столкнуться с банкротством к осени 2026 года, если цены на топливо останутся высокими в течение лета. Такой прогноз озвучил генеральный директор ирландской авиакомпании Ryanair Майкл О’Лири, передает The Independent.

«Если в июле, августе и сентябре нефть будет стоить $150 за баррель, то европейские авиакомпании разорятся», — допустил он.

Цены на энергоресурсы взлетели после начала операции США и Израиля против Ирана в конце февраля и блокировки Ормузского пролива. Как отмечает Independent, за последние два месяца стоимость топлива выросла почти на 84%. Если до начала конфликта баррель нефти Brent стоил примерно $70, то сейчас — около $110.

О’Лири призвал как можно скорее возобновить работу Ормузского пролива. В то же время он заверил, что Ryanair не будет повышать цены или вводить дополнительные сборы вне зависимости от того, какая ситуация сложится летом.

В середине апреля Международное энергетическое агентство (МЭА) предупредило, что запасов топлива в Европе осталось менее чем на шесть недель. На этом фоне некоторые крупные авиакомпании, в том числе United Airlines и Lufthansa, объявили об отмене рейсов, часть перевозчиков планирует повысить цены на перелеты.

С начала апреля российские авиакомпании, выполняющие рейсы в Египет, Вьетнам и Таиланд, повысили топливные сборы и выставляют туроператорам дополнительные счета даже по турам, которые уже были проданы по прежним ценам, сообщала Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Глава МЭА Фатих Бироль в конце апреля предупредил, что нынешний энергетический кризис стал крупнейшим в истории, и его последствия будут усугубляться по мере затягивания конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, во время нефтяных кризисов 1970-х годов мир терял около 10 млн баррелей нефти в сутки, тогда как сейчас — 13 млн баррелей в сутки. Кроме того, негативное влияние оказывается на цепочки поставок по всему миру, отметил Бироль.