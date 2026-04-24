Сингапур — крупнейший в мире порт бункеровки судов — все больше переключается на российское топливо по мере того, как война в Иране продолжает разрушать систему поставок с Ближнего Востока. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на данные аналитических компаний.

По данным Vortexa, импорт российского мазута в Сингапур резко вырос после начала конфликта 28 февраля. В апреле его объем уже более чем вдвое превысил среднемесячный показатель за 2025 год. Апрельские поставки из России, по оценке Vortexa, вышли на рекордный уровень за всю историю наблюдений с 2016 года.

Поставки из Персидского залива в марте и апреле суммарно упали до 336 тыс. баррелей в сутки по сравнению с 522 тыс. в январе-феврале. Российские поставки за тот же период выросли с 372 тыс. до 585 тыс. баррелей в сутки.

«Импорт российского топлива в Сингапур в апреле был огромным», — сказала аналитик норвежской консалтинговой компании Rystad Energy Паола Родригес-Масью. По ее словам, грузы перенаправляются в город-государство, потому что Сингапур платит за мазут больше, чем другие регионы.

«Европа довольно уязвима, потому что с точки зрения цен Сингапур платит больше — значит, те немногие доступные объемы, скорее всего, идут туда. Мы еще не ощутили этого, но почти неизбежно, что в ближайшие несколько недель начнут проявляться проблемы с доступностью», — отметила она.

В этом году на якорных стоянках, связанных с Сингапуром, побывало около 20 российских танкеров, включая несколько судов под санкциями ЕС и США, тогда как с января по апрель 2025 года таких было лишь пять, свидетельствуют данные морской аналитической компании Veson Nautical.

Война в Иране и блокада Ормузского пролива взвинтили мировые цены на энергоносители и спровоцировали дефицит ключевых нефтепродуктов — авиакеросина и бункерного топлива. Нефть марки Brent поднималась почти до 110 долларов за баррель в начале апреля, в четверг торговалась на уровне около 106 долларов. По данным ценового агентства Argus, стоимость бункерного топлива остается примерно на 800 долларов за тонну выше январского уровня — несмотря на небольшое снижение с рекордных отметок конца марта, отмечает FT.

По правилам G7 и ЕС российский мазут находится под санкциями и не может импортироваться этими странами, однако торговля им разрешена в рамках ценового потолка — при условии покупки не дороже 45 долларов за баррель. В рамках смягчения политики США временно приостановили санкции на морские перевозки российской нефти, стремясь сдержать рост цен.

Сингапур не вводил санкций против конкретных российских нефтепродуктов, однако трейдеры обязаны соблюдать ценовой потолок, если для перевозки используются западные морские сервисы.

Трафик судов через Сингапур заметно вырос за последние шесть недель — по мере того как корабли меняют маршруты в обход Ближнего Востока. По данным BloombergNEF, число заходов судов в марте выросло на 7% по сравнению с предыдущим месяцем и почти на 15% в годовом исчислении.

Ранее Reuters сообщил, что из-за военного конфликта США и Израиля против Ирана трейдеры мазута в Азии начали испытывать трудности с обеспечением альтернативных поставок.

Агентство отмечало, что если раньше через Ормузский пролив ежемесячно провозили около 3,7 млн т мазута, из которых примерно 1,2 млн т шло в Азию, то по состоянию на начало марта количество транзитов танкеров упало примерно на 90% по сравнению с концом февраля.

В статье отмечалось, что высокосернистое бункерное топливо в порту Сингапура подорожало более чем на 40%, низкосернистое — более чем на 30%, что привело к росту транспортных расходов.