Немецкая авиакомпания Lufthansa отменила 20 тыс. рейсов в пиковый летний сезон с мая по октябрь в целях экономии топлива, цены на которое удвоились вследствие ударов США и Израиля по Ирану и закрытия Ормузского пролива. Это одно из крупнейших сокращений среди мировых авиаперевозчиков, пишет Financial Times (FT).

«В общей сложности из расписания до октября будет исключено 20 000 ближнемагистральных рейсов, что эквивалентно примерно 40 000 тонн авиационного топлива», — говорится в релизе на сайте Lufthansa.

Речь идет об отмене рейсов, ранее выполнявшихся Lufthansa CityLine, что сократит летнюю пропускную способность Lufthansa Group на 1% от доступных пассажиро-километров, сообщает авиакомпания. Там пояснили, что это будет сделано за счет закрытия «нерентабельных маршрутов» из Мюнхена и Франкфурта.

С понедельника, 20 апреля, были отменены первые 120 ежедневных рейсов, пассажиры которых получили уведомления. Из расписания временно исключены как минимум три направления — из Франкфурта в Быдгощ и Жешув в Польше, а также в Ставангер в Норвегии, сказано в анонсе.

Точный план на летние месяцы будет опубликован в конце апреля или начале мая.

Сокращения перелетов Lufthansa были подтверждены на встрече европейских министров транспорта во вторник, на которой обсуждались меры по предотвращению дефицита авиатоплива в регионе. Главы ведомств собрались после того, как Международное энергетическое агентство предупредило, что запасов топлива в Европе осталось менее чем на шесть недель.

В среду Еврокомиссия должна объявить о планах по улучшению мониторинга запасов авиатоплива и, возможно, его распределению между государствами-членами ЕС.

В качестве антикризисных вариантов также изучают возможность использовать американское авиационное горючее, которое обычно не применяют в Европе, и разрешить авиакомпаниям брать на борт большие объемы топлива за пределами Евросоюза.

Подорожание авиатоплива бьет по турфирмам России

Авиакомпании по всему миру сокращают число рейсов или повышают цены, чтобы справиться с резким подорожанием авиатоплива, отмечает FT.

В апреле американская Delta Air Lines объявила о намерении компенсировать $1 млрд убытков за счет сокращения нерентабельных маршрутов, что составляет около 3,5% от всей ее сети.

Азиатские авиаперевозчики, включая базирующуюся в Гонконге Cathay Pacific, малазийскую AirAsia X и Air New Zealand, из экономии сократили число маршрутов. Еще десятки авиакомпаний по всему миру ввели топливные сборы или повысили цены на билеты.

С начала апреля российские авиакомпании, выполняющие рейсы в Египет, Вьетнам и Таиланд, повысили топливные сборы и выставляют туроператорам дополнительные счета даже по турам, которые уже были проданы по прежним ценам, сообщала Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Из-за этих изменений цена «пакетного» отдыха в Египте для россиян в среднем повысилась на сумму около 10 тыс. рублей на двоих, но на некоторых направлениях — почти на 19 тыс. рублей. Туры в Таиланд подорожали на сумму от 20 тыс. рублей и выше. «Надбавка» за курорты Вьетнама составляет от 27,5 тыс. до 35 тыс. рублей, подсчитали в АТОР.

Российский союз туриндустрии (РСТ) заявлял, что из-за роста цен на авиатопливо планирует обратиться за поддержкой в Минэкономразвития, поскольку «туркомпании уже понесли большие убытки».