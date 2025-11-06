Некоторые СМИ обратили внимание на отсутствие главы МИД России Сергея Лаврова на совещании президента Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности 5 ноября. Они сопоставили это с тем, что глава государства не включил министра в состав делегации на саммите G20, и предположили, что он «впал в немилость».

Лавров был единственным из постоянных членов Совбеза, кто отсутствовал на совещании с Путиным, где обсуждалась возможность начала подготовки к ядерным испытаниям в ответ на аналогичную активность США, написал «Коммерсантъ». По сведениям источников спецкора газеты, журналиста кремлевского пула Андрея Колесникова, глава МИД «согласованно отсутствовал».

4 ноября было опубликовано распоряжение Путина направить российскую делегацию в составе пяти человек на саммит «Группы двадцати» в Йоханнесбурге (ЮАР) 20-24 ноября. Главой делегации в документе указан замруководителя президентской администрации Максим Орешкин, хотя с 2021 года эту позицию на саммитах G20 занимал Лавров.

В саммите «двадцатки» 2021 года, который состоялся в Риме в октябре, Путин принял участие по видеосвязи по причине эпидемиологической ситуации с COVID-19, Лавров же представлял Россию лично. В 2022 году российский лидер не принял участия в форуме даже в онлайн-формате. После того, как весной 2023 года Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордер на арест Путина, президент отказывается от приглашений принимающих саммит стран. В 2023 году это была Индия, в 2024-м Бразилия.

Также в отличие от прошлых лет Лавров не участвовал в Восточноазиатском саммите (ВАС), который состоялся в Куала-Лумпуре (Малайзия) 26-28 октября. Российскую делегацию на нем по распоряжению Путина возглавил вице-премьер правительства Алексей Оверчук. При этом документ о направлении делегации датирован 27 октября.

Неназначение Лаврова главой российских делегаций и его неучастие в совещании Путина с Совбезом последовали за срывом саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Оба лидера в ходе телефонного разговора 16 октября договорились провести встречу в ближайшее время в Будапеште. Планировалось, что сначала встретятся главы внешнеполитических ведомств двух стран и проведут подготовку саммита.

Однако после телефонной беседы Лаврова с госсекретарем Марко Рубио 20 октября стало известно, что их личная встреча откладывается, а 22 октября Трамп объявил об отмене саммита с Путиным, но не исключил его проведения в будущем. Российский президент позднее заявил, что встреча, вероятно, не отменена, а переносится.

Газета Financial Times (FT) написала 31 октября со ссылкой на источники, что перед разговором Лаврова с Рубио Москва якобы направила Вашингтону меморандум, в котором содержались «жесткие требования» по Украине, в том числе территориальные уступки, резкое сокращение численности ВСУ и гарантии невступления Киева в НАТО. Как утверждает FT, диалог главы МИД и госсекретаря, который за этим последовал, получился «напряженным». По словам одного из собеседников издания, Рубио после этого сказал Трампу, что Москва не проявляет готовности к переговорам.

В статье также говорится, что американские чиновники якобы еще в сентябре «были поражены непримиримостью Лаврова», указывая на его «бескомпромиссные заявления».

Источник «Коммерсанта» в МИД России, комментируя публикацию Financial Times, заявил, что американской стороне передали не меморандум, а «non-paper» (неофициальный документ, который используется в дипломатии для обмена предложениями и фиксации позиций).

Документ при этом был направлен в Вашингтон еще до телефонного разговора Трампа и Путина 16 октября, а не через несколько дней после этой беседы, как пишет FT, указал собеседник «Ъ» во внешнеполитическом ведомстве.

«Содержание этого документа отражало именно понимания, достигнутые двумя президентами в Анкоридже, а не некое „ужесточение“ российской позиции»,— отметил источник газеты, дав понять, что к моменту беседы Путина и Трампа российский документ уже был получен американской стороной и «никак не мог стать причиной срыва встречи в Будапеште».

Сам Лавров заявлял, что позиция Москвы, не изменившаяся со времен саммита на Аляске, заключается в необходимости заключения долгосрочного мира, а не временного прекращения огня. В конце октября министр отметил, что Вашингтон раньше тоже разделял эту точку зрения, но затем изменил ее под «колоссальным, невероятным давлением» Европы.