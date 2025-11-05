Министр обороны России Андрей Белоусов предложил президенту России Владимиру Путину немедленно начать подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям на архипелаге Новая Земля. Об этом он сказал на оперативном совещании главы государства с постоянными членами Совета безопасности.

«Считаю целесообразным начать подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям немедленно. Готовность сил и средств центрального полигона на архипелаге Новая Земля позволяет обеспечить ее проведение в сжатые сроки», — сказал Белоусов.

Открывая совещание, президент России назвал основным вопросом обеспечение безопасности на транспорте и дал слово главе Минтранса Андрею Никитину. Однако спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил разрешения выступить «не по повестке» и поинтересовался, как Россия ответит на поручение президента США Дональда Трампа Пентагону возобновить ядерные испытания.

Володин отметил, что депутаты «задают вопрос и в целом обеспокоены ситуацией», поскольку «понятно, куда это может мир сподвигнуть». Путин назвал вопрос серьезным и дал слово главе Минобороны.

Белоусов заявил, что действия США «однозначно свидетельствуют об активном наращивании Вашингтоном стратегических наступательных вооружений». Он напомнил, что Белый дом в разные годы вышел из договоров в сфере сокращения и ограничения вооружений: по ПРО, ракетам средней и меньшей дальности (ДРСМД), по открытому небу (ДОН).

Глава Минобороны добавил, что США ускоренно модернизируют свои стратегические наступательных вооружения, разарабатывают новые ракеты, подлодки и бомбардировщики. Кроме того, Вашингтон занимается программой системы ПРО «Золотой купол», которая, по словам Белоусова, предусматривает как перехват, так и «достартовое поражение» российских и китайских ракет.

В числе других мероприятий, которые «существенно повышают уровень военной опасности для России», министр обороны назвал планы США развернуть в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе новый ракетный комплекс средней дальности Dark Eagle, а также проведение регулярных учений стратегических наступательных сил.

«Из этого вытекает, что мы должны поддерживать наш ядерный потенциал в готовности к нанесению противником неприемлемого ущерба в любых условиях и обстановке и действовать адекватно в ответ на шаги Вашингтона в интересах гарантированного обеспечения безопасности нашей страны», — заявил Белоусов.

Начальник Генштаба Валерий Герасимов в свою очередь отметил, что на подготовку к ядерным испытаниям в зависимости от их вида требуется от нескольких месяцев до нескольких лет, и если не принять меры в ответ на заявления Вашингтона, то «будет упущено время и возможности по своевременному реагированию».

Российское посольство в США запросило разъяснения у Совета национальной безопасности и Госдепартамента по поводу заявления Трампа, сообщил Путину глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин со ссылкой на телеграмму российского посла Александра Дарчиева.

По словам Нарышкина, представители Белого дома «уклонились от предметной реакции» и заверили, что свяжутся с российской стороной, если сочтут необходимым дать пояснения.

Директор ФСБ Александр Бортников назвал ситуацию «сложной» и согласился, что к ней следует отнестись серьезно. При этом он отметил, что «возникает очень много вопросов для того, чтобы принять конкретное решение». Бортников и попросил президента дать время, чтобы «в этом во всем досконально разобраться и подготовить соответствующие предложения».

Что ответил Путин

Глава государства заявил, что Россия всегда «неукоснительно придерживалась и придерживается» обязательств по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и не планирует от них отходить.

В то же время он напомнил о собственном послании Федеральному собранию 2023 года, в котором было сказано, что при проведении ядерных испытаний Соединенным Штатами или другими странами — участницами договора «Россия тоже должна будет соответствующим образом предпринять адекватные ответные действия».

Путин поручил Минобороны, МИДу, спецслужбам и гражданским ведомствам собрать дополнительную информацию по вопросу, проанализировать ее в Совбезе и «внести согласованные предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия».

