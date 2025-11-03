США будут испытывать ядерное оружие, как это делают другие страны, заявил глава государства Дональд Трамп в интервью CBS News. По его словам, подобные испытания проводят Россия, Китай, Северная Корея и Пакистан, но не все публично рассказывают об этом.

«Россия проводит испытания, Китай проводит испытания, но они об этом не говорят <…>. И мы будем проводить испытания, потому что они проводят испытания и другие тоже. И конечно же, Северная Корея проводит испытания. Пакистан проводит испытания», — пояснил американский лидер.

Он добавил, что без испытаний ядерного оружия невозможно понять, как оно работает. Журналист CBS News не согласился с этим утверждением и сослался на экспертов, которые считают, что американское оружие этого типа нет необходимости проверять, поскольку «оно лучшее в мире».

«По моему мнению, у нас все самое лучшее. <…> Мне было неприятно [работать над ядерным оружием], потому что о его разрушительной способности даже не хочется говорить. Но если оно есть у других стран, то у нас тоже должно быть. И если у нас оно есть, его необходимо протестировать, иначе мы сами не будем знать, как оно работает», — ответил Трамп на возражение интервьюера.

Американский лидер подчеркнул, что у США больше ядерного оружия, чем у любой другой страны. По его данным, Россия находится на втором месте, а Китай на третьем, но «через пять лет они сравняются». Трамп отметил, что страны быстро производят ядерное оружие, поэтому «нужно что-то сделать с денуклеаризацией». Этот вопрос он, как сам утверждает, обсуждал с лидерами России и КНР Владимиром Путиным и Си Цзиньпином, но подробности разговоров не раскрыл.

«У нас достаточно ядерного оружия, чтобы взорвать мир 150 раз. У России много ядерного оружия, и у Китая его будет много», — заявил Трамп.

Он подчеркнул, что, хотя США остаются единственной страной, которая не проводит ядерные испытания, отставать от других государств тоже нельзя.

2 ноября министр энергетики США Крис Райт в программе The Sunday Briefing на Fox News уточнил, что на деле пока не идет речь о ядерных взрывах: «Это то, что мы называем некритическими взрывами».

По его словам, испытания затронут все остальные компоненты ядерного оружия, чтобы убедиться в их работоспособности и возможности произвести ядерный взрыв. Тесты будут проводиться на новых системах, добавил Райт.

Трамп объявил, что поручил Пентагону немедленно приступить к испытаниям ядерного оружия, в конце октября, незадолго до своей встречи с китайским лидером Си Цзиньпином. О тестировании этого вида вооружения также говорил вице-президент США Джей Ди Вэнс. По его утверждению, испытания ядерного оружия необходимо проводить время от времени, чтобы убедиться, что оно «функционирует нужным образом».

Опрошенные RTVI эксперты предположили, что Трамп мог отреагировать на недавно проведенные Россией испытаний крылатой ракеты «Буревестник» и подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой. Эксперт международного клуба «Валдай» Андрей Кортунов допустил, что решение Трампа о проведении ядерных испытаний может быть «неким символическим ответом» Москве или «очередной пиар-акцией».