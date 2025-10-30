Дональд Трамп в очередной раз выступил с громким заявлением, поручив Пентагону впервые с 1992 года провести испытания американского ядерного оружия. Эксперты рассказали RTVI, что стоит за словами президента США, как на них могут отреагировать в России и Китае и позволит ли Вашингтону приступить к испытанию ядерного оружия международное право.

Что именно сказал Трамп

Дональд Трамп объявил о поручении Пентагону «немедленно» приступить к ядерным испытаниям в своей излюбленной соцсети Truth Social. Сообщение было опубликовано в аккаунте президента США незадолго до его встречи с главой другой ядерной державы — председателем КНР Си Цзиньпином.

«У США больше ядерного оружия, чем у любой другой страны. Этого удалось достичь во время моего первого президентского срока, как и полной модернизации и обновления уже имеющегося оружия. Из-за огромной разрушительной силы мне очень не нравилось этим заниматься, но у меня не было выбора! Россия занимает второе место, а Китай — третье с большим отрывом, но догонит через пять лет. В связи с испытательными программами других стран я поручил министерству войны начать испытания нашего ядерного оружия на равной основе. Этот процесс начнется немедленно», — говорится в послании Трампа.

Зачем Трампу «ядерные испытания»

Президент США не уточнил, об испытаниях каких именно стран идет речь. Опрошенные RTVI эксперты сходятся во мнении, что он мог среагировать таким образом на проведение Россией недавних испытаний крылатой ракеты «Буревестник» и подводного аппарата «Посейдон» — оба с ядерной энергетической установкой.

Эксперт международного клуба «Валдай» Андрей Кортунов допустил в разговоре с RTVI, что заявление Трампа может быть как «неким символическим ответом» России, так и «очередной пиар-акцией американского президента, который хочет подчеркнуть, что он остается полностью привержен модернизации ракетно-ядерного потенциала США».

Ядерный фактор вышел на передний план в отношениях между Москвой и Вашингтоном на фоне «фактически прервавшегося диалога» и после «очередной» смены позиции Трампа по Украине, отметил руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов.

«На президента США давят свой военно-промышленный комплекс и свои „ястребы“, чтобы тот показал, что он тут не струсил, не сдался и не оставит это без ответа. Но форму Трамп выбрал, конечно, мягко выражаясь, самую неразумную, что тоже очень характерно для него», — сказал Алексей Арбатов RTVI.

Эксперт подчеркнул непоследовательность заявлений Трампа «как в этом случае, так и во всем остальном».

В словах Трампа о ядерных испытаниях есть «много несостыковок и противоречий», считает и научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Василий Климов.

«Одно из противоречий касается того, что, с одной стороны, он призывает к возобновлению ядерных испытаний, а с другой стороны — говорит о необходимости разоружения и даже денуклеаризации. Этот термин, который Трамп взял из корейского эпизода, абсолютно не монтируется в российско-американские отношения в сфере стратегической стабильности», — отметил Василий Климов.

По словам Кортунова, если Трамп не блефует и Вашингтон в самом деле готов пойти на возобновление ядерных испытаний, то такой шаг «во многом поменяет американскую политику в этой сфере военного планирования» и будет иметь «серьезные последствия для глобальной стратегической стабильности», а Россия «ответит симметрично».

Заявление Трампа действительно повышает градус напряженности в отношениях России и США, признал Климов в беседе с RTVI. Однако эксперт сомневается, что Вашингтон непременно перейдет от слов к действиям, а Россия в ближайшем будущем, со своей стороны, откажется от моратория на ядерные испытания.

Ядерный «ящик Пандоры»

Между тем на возможное возобновление ядерных испытаний США может отреагировать не только Россия, но и Китай. Как напомнил RTVI Андрей Кортунов, Пекин уже несколько десятилетий придерживается моратория на ядерные испытания.

«Но нельзя исключать подвижек от китайской позиции, если Пекин увидит перед собой американский, а возможно, и российский пример возобновления ядерных испытаний», — подчеркнул Андрей Кортунов.

В свою очередь, подобная ядерная эскалация может подать «определенный сигнал» таким потенциальным источникам распространения ядерного оружия, как КНДР или Иран, предположил собеседник RTVI. США потеряют «моральное и политическое право» требовать от кого-либо прекращения ядерных испытаний, если сами начнут их проводить.

«Это потенциально очень серьезная проблема, которая может привести к тому, что будет открыт „ящик Пандоры“ с непредсказуемыми, но, по всей видимости, достаточно плачевными последствиями для стратегической стабильности и для международной безопасности в целом», — резюмировал Кортунов.

Какие «ядерные испытания» могут провести США

По мнению главы американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрила Кимбалла, в данный момент у США отсутствуют «технические, военные или политические причины» для проведения ядерных испытаний. Только одно возобновление подземных ядерных испытаний на полигоне в Неваде займет не менее полутора лет, предположил Кимбалл в соцсети X.

Впрочем, речь в заявлении Трампа, скорее, идет об испытании не самого ядерного оружия, а средств его доставки, рассказал RTVI научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта «Ватфор» Дмитрий Стефанович. По его словам, сегодня американцы модернизируют «весьма известную» свободнопадающую ядерную авиабомбу B61-12 и «перспективный» боезаряд для крылатой ракеты W80-4.

«При этом NNSA (Национальное управление ядерной безопасности США. — Прим. RTVI), ответственное за ядерный оружейный комплекс администрации, продолжает настаивать, что ядерный арсенал в порядке и без натурных испытаний, для чего построены весьма дорогостоящие экспериментальные комплексы. Впрочем, так заявляют все ядерные державы в настоящее время», — сказал Дмитрий Стефанович.

В свою очередь, Василий Климов допустил, что Вашингтон может перейти к испытаниям современных средств доставки типа крылатой ракеты воздушного базирования в ядерном оснащении LRSO.

По мнению Стефановича, главным кандидатом на проведение ядерных испытаний в США остается «вполне живой» полигон в Неваде. К таким испытаниям при усиленном желании властей можно подготовиться и за полгода, считает он.

А как же международное право

США смогут проводить ядерные испытания, если выйдут из многостороннего Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), рассказал RTVI Алексей Арбатов. Вашингтон подписал этот документ в 1996 году, но с тех пор так и не ратифицировал его, в отличие от абсолютного большинства других стран-участниц договора (более 187 государств). Россия отозвала свою ратификацию в 2023 году «в ответ на призывы США к возобновлению ядерных испытаний», напомнил Василий Климов.

«Этот договор, как и все другие договоры по разоружению, имеет особую статью, позволяющую в случае угрозы высшим национальным интересам его денонсировать», — подчеркнул Алексей Арбатов.

Именно благодаря ДВЗЯИ, как отметил Климов, в XXI веке количество ядерных испытаний практически свелось к нулю — единственным исключением пока что остается КНДР, не подписавшая этот документ.

Чтобы действительно выйти из ДВЗЯИ, Вашингтон обязан уведомить другие стороны о своем намерении за полгода, подчеркнул Арбатов. Только после этого, если соблюдать международное право, можно начать испытания. Однако, по мнению собеседника RTVI, для подготовки полигона для ядерных испытаний США может понадобиться как минимум полгода, «а может, и больше».