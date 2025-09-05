В пятницу, 5 сентября, президент США Дональд Трамп может подписать указ о переименовании оборонного ведомства в «министерство войны». Об этом сообщает Fox News.

Как стало известно телеканалу, это желание исходит как от как самого Трампа, так и от министра обороны Пита Хегсета. Источник Fox New в Белом доме подтвердил накануне, что глава государства объявит о решении в пятницу. Тогда это будет 200-й указ, подписанный 47-м президентом США.

«Указ предусматривает использование наименования «Министерство войны» в качестве дополнительного обозначения Министерства обороны, а также использование выражение вроде «министр войны» для Хегсета», — говорится в бюллетене Белого дома.

Указ также дает Хегсету полномочия предложить законодательные и исполнительные меры, чтобы впоследствии «навсегда закрепить за Министерством войны США это название». Также придется поменять вывески офисов Пентагона.

«Всем нравится, что у нас была невероятная история побед, когда оно [ведомство] называлось Министерством войны», — заявил Трамп журналистам 25 августа.

В свою очередь, Хегсет заявил, что при новой администрации Соединенные Штаты «не хотят просто играть в оборону» и возрождают в Пентагоне «воинский дух».

«Мы выиграли Первую мировую войну, и мы выиграли Вторую мировую войну не с Министерством обороны, а с Военным министерством, с Министерством войны, — сообщил Хегсет в интервью программе «Fox & Friends». — Как сказал президент, мы не только обороняемся, мы ещё и наступаем».

До 1949 года военное ведомство США именовалось «Министерством войны» (the Department of War), а затем в рамках масштабных реформ, предусмотренных Законом о национальной безопасности 1947 года, оно было переименовано в Министерство обороны (the Department of Defense).

Что касается названия «Пентагон», то оно, строго говоря, относится к штаб-квартире Минобороны США, но по традиции распространяется на все ведомство. В переводе с греческого оно означает «пятиугольник», отсылая к форме здания в округе Арлингтон, штат Виргиния. Строительство Пентагона, в котором разместилось министерство, велось с 1941-го по 1943 год.

Ранее Дональд Трамп уверял, что с момента возвращения в Белый дом останавливал «по одной войне в месяц».