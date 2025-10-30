Президент США Дональд Трамп назвал «потрясающей» встречу с лидером Китая Си Цзиньпином. По словам американского главы, страны пришли к заключению «по многим важным пунктам», о которых вскоре расскажут.

«Мы собираемся опубликовать заявление по некоторым деталям [переговоров]. Но, я думаю, по шкале от нуля до 10, где 10 — это лучше всего, я бы сказал, что встреча прошла на 12», — поделился Трамп с журналистами на борту Air Force One. Трансляцию вел ютуб-канал Белого дома.

Американский лидер уточнил, что по итогам встречи Вашингтон «немедленно снизит» тарифы на все китайские товары, а Пекин возобновит закупки больших партий соевых бобов и приостановит режим лицензирования редкоземельных металлов.

«Как вы знаете, я ввел 20-процентную пошлину на товары из Китая из-за контрабанды фентанила. Это большая пошлина. Я снизил ее на 10%. Таким образом, это 10% вместо 20%, которые вступают в силу немедленно», — сказал Трамп.

Вопрос о торговле редкоземельными металлами был ключевым предметом разногласий США и Китая. BBC напоминает, что Пекин обладает монополией на переработку важнейших полезных ископаемых и в последние недели ужесточил контроль над экспортом редкоземельных элементов. Этот шаг нанес серьезных удар промышленности США, которая сильно зависит от импорта драгоценных металлов. По словам аналитиков, Китай использует свое доминирующее положение в этой отрасли в качестве ключевого козыря в торговых переговорах.

«Все проблемы с редкоземельными элементами решены. <…> Со стороны Китая больше нет препятствий», — указал Трамп, не раскрывая деталей.

Среди прочего, Вашингтон и Пекин договорились о совместной работе по урегулированию конфликта на Украине. По словам Трампа, в этом вопросе страны придерживаются единого мнения о том, что «стороны [конфликта — Москва и Киев] застыли в противостоянии».

При этом стороны не обсуждали покупку Китаем нефти из России и тему Тайваня. Отдельно Трамп заявил, что у США есть полигоны для испытания ядерного оружия, но не привел деталей: «Мы не проводим испытания, <…> но, поскольку испытания проводят другие, я думаю, было бы уместно, чтобы мы тоже это делали».

Американский лидер добавил, что в апреле 2026 года панирует посетить Китай, а «через некоторое время после этого» Си Цзиньпин приедет в США. В своем заключительном слове на борту Air Force One Трамп назвал встречу с китайским главой «огромным успехом» и «большой честью», а также высоко оценил лидерство Си Цзиньпина, отмечает BBC.

Встреча американского и китайского президентов, которая прошла в южнокорейском Пусане, продлилась 1 час 40 минут. Это первые очные переговоры Трампа и Си Цзиньпина с 2019 года, когда лидеры приезжали на саммит G20 в Японии.

По итогам последней встречи глава КНР заявил, что обе стороны достигли консенсуса в решении «основных торговых вопросов». Команды Китая и США будут работать над достижением результатов, которые послужат «успокаивающей пилюлей» для экономик обеих стран, добавил Си Цзиньпин.

Он отметил, что у обеих стран есть «многообещающие перспективы» для сотрудничества в таких областях, как борьба с нелегальными иммигрантами, кибермошенничество, отмывание денег и искусственный интеллект.