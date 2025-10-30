Развитие и возрождение Китая идут «рука об руку» с целью президента США Дональда Трампа «сделать Америку снова великой». Об этом в ходе встречи с американским коллегой заявил председатель КНР Си Цзиньпин, передает «Синьхуа».

По словам китайского лидера, Пекин и Вашингтон должны быть партнерами и друзьями, они могут помочь друг другу в развитии и «процветать вместе».

«Я готов продолжать работать с президентом Трампом, чтобы заложить прочный фундамент китайско-американских отношений и создать благоприятные условия для нашего развития», — отметил он.

30 октября в южнокорейском Пусане прошла встреча Си Цзиньпина и Трампа. Американский лидер говорил, что уверен в успехе этих переговоров. По словам Трампа, у него с китайским лидером отличные отношения.

Когда журналисты спросили президента США, достигнут ли они соглашения, он ответил: «Может быть».

По данным Центрального телевидения Китая, переговоры председателя КНР и американского лидера продлилсь 1 час 40 минут. Подробности встречи пока не приводятся.

Американско-китайским переговорам на высшем уровне предшествовали месяцы торговой напряженности. Так, Трамп последовательно вводил пошлины в отношении экспорта из КНР, который отвечал зеркальными мерами. В мае страны смогли достичь соглашения о деэскалации тарифной войны, но позже Пекин и Вашингтон сосредоточились на взаимных ограничениях в сфере поставок высокотехнологичной продукции.