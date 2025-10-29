Президент США Дональд Трамп завершает азиатское турне очной встречей с китайским коллегой Си Цзиньпином — первой с момента возвращения республиканца в Белый дом. Переговоры глав двух крупнейших экономик мира, вступивших в тарифную войну, должны пройти 30 октября в южнокорейском городе Пусан, подтвердили накануне в МИД КНР. Эксперты рассказали RTVI, какие темы могут обсуждаться на американо-китайском саммите и какую роль в нем может сыграть Россия.

Торговая сделка

Анонсированным переговорам США и Китая на высшем уровне предшествуют месяцы торговой напряженности между странами. Дональд Трамп последовательно вводил различные пошлины в отношении экспорта из Китая, который отвечал зеркальными мерами. В мае сторонам удалось достичь соглашения о деэскалации тарифной войны, однако позже американцы и китайцы сосредоточились на взаимных ограничениях в сфере поставок высокотехнологичной продукции.

В первой половине октября Китай, будучи крупнейшим поставщиком редкоземельных металлов на мировой рынок, объявил об ужесточении контроля за экспортом некоторых видов редкоземов. В ответ на это Трамп пригрозил ввести c 1 ноября дополнительные пошлины размером 100% на китайский экспорт, хотя за сутки до встречи с Си Цзиньпином допустил, что может смягчить тариф на товары из КНР, если Пекин поможет Вашингтону в борьбе с контрабандой фентанила.

Подобные «качели» в американо-китайских отношениях серьезным образом влияют на глобальную экономику. Именно вопросы торговли, скорее всего, и будут в центре внимания предстоящих переговоров Трампа и Си. Тем более что президент США в рамках своей насыщенной поездки по Азии уже успел посетить Малайзию и Японию и договориться о торговых соглашениях с Малайзией, Камбоджей, Таиландом и Вьетнамом, а также о соглашениях в области научно-технического сотрудничества с Японией и Южной Кореей.

Более того, Вашингтон и Пекин на протяжении уже нескольких недель готовят «новую крупную сделку», которая должна быть подписана Трампом и Си во время американо-китайского саммита в Пусане, рассказал RTVI сотрудник Сектора экономики и политики Китая Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Андрей Федотов.

Глава Минфина США Скотт Бессент ожидает, что стороны по итогам переговоров откажутся от анонсированных ранее новых ограничениях: Китай — от ужесточения экспортного контроля над редкоземельными металлами, а США — от введения стопроцентных пошлин. Кроме того, он отметил, что в Южной Корее может быть заключено соглашение по популярной соцсети китайского происхождения TikTok, работу которой на территории США, согласно указу Трампа, должен контролировать американский бизнес.

Неотрывно от экономики на переговорах может быть затронута и тема Тайваня, в отношении которой Трамп высказывается «очень аккуратно», добавил Федотов. США признают Тайвань частью «одного Китая», но поддерживают с ним тесные неофициальные отношения. Тем не менее, по данным источников Washington Post, летом этого года Трамп отказался одобрить военную помощь Тайваню на сумму более $400 млн, поскольку куда более заинтересован договориться о торговой сделке с Пекином.

Если США и Китай придут к соглашению 30 октября, то им удастся избежать «полномасштабной торговой войны», подчеркнул в беседе с RTVI научный сотрудник Центра новейшей истории Китая ИКСА РАН Александр Ершов.

Сам же Трамп в преддверии встречи с Си настроен позитивно:

«Я думаю, что у нас есть все шансы заключить действительно полномасштабное соглашение», — заявил президент США.

В свою очередь и китайские власти ожидают «позитивных результатов» от грядущей встречи, отметил накануне официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

Российский фактор

Во время полета в Азию Дональд Трамп заявил журналистам на борту своего самолета, что затронет российско-украинский конфликт в беседе с председателем КНР Си Цзиньпином. По словам Трампа, он бы хотел, чтобы Пекин «помог» Вашингтону в его отношениях с Москвой.

На прошлой неделе впервые за второй президентский срок Трампа США ввели санкции против России: под удар попали две крупнейшие российские нефтяные компании «Лукойл» и «Роснефть». МИД Китая выступил против американских «нефтяных» санкций, подчеркнув, что они «не имеют под собой никакой основы в международном праве».

Тем не менее, сам Трамп допустил, что на переговорах с Си в Южной Корее может обсудить потенциальное сокращение закупок Китаем российской нефти. В преддверии американо-китайского саммита с Трампом разговаривал британский премьер Кир Стармер, который призвал главу США оказать давление на Китай, чтобы тот прекратил покупать нефть из России.

Однако, по мнению Андрея Федотова, Дональд Трамп «не может не сказать публично» о том, что планирует обсудить Россию с Си Цзиньпином. Между тем вряд ли главы США и Китая «посвятят этому вопросу много времени», считает эксперт.

Трамп может попытаться договориться с Си, чтобы Китай «сократил свою помощь» России, допустил Александр Ершов. Впрочем, по словам собеседника RTVI, маловероятно, что из этого может получиться «что-то действительно серьезное».

«Это просто стиль Трампа: сначала что-то громко анонсировать, что кто-то хочет заключить сделку, но в итоге такие инициативы президента США редко доходят до реальных результатов», — подчеркнул Ершов.

В то же время руководитель Центра мировой политики и стратегического анализа ИКСА РАН Екатерина Заклязьминская считает, что российская тема «однозначно прозвучит» на переговорах между Трампом и Си.

«Трамп — амбициозный политик, который намерен оставить свой след как минимум в истории США, а как максимум — в истории всего мира. Он продвигает свою миротворческую миссию, как ему кажется, и в рамках своих миротворческих усилий он полагает, что необходимо урегулировать один из таких наиболее значимых конфликтов — это украинский кризис», — сказала Заклязьминская в беседе с RTVI.

По ее словам, президент США продолжает оказывать давление на те страны, которую закупают российские энергоресурсы, и Китай не станет исключением. Между тем, как считает эксперт, отказ от российской нефти будет «совершенно не выгоден» КНР, даже если представить, что Пекину предложат увеличение поставок с других направлений, таких как Саудовская Аравия или Малайзия.

Китаю, который «очень серьезно» зависит от импорта сырой нефти, куда более удобно торговать с Россией как со своим «стратегически важным партнером» во многом благодаря близкому территориальному расположению, сказала Заклязьминская. В настоящий момент Россия — крупнейший поставщик сырой нефти в Китай с долей около 20%, напомнила она.

«Однозначно в ходе торговых переговоров эта тема прозвучит, но полного отказа вряд ли предвидится. Если Китай даже и озвучит стремление или намерение согласиться с сокращением поставок, то это однозначно будет ситуативное отхождение от долгосрочного магистрального курса по отношению к поставкам углеводородов из России», — резюмировала Екатерина Заклязьминская.

Новая пятилетка

Незадолго до американо-китайского саммита в Пекине завершился 4-й пленум ЦК КПК 20-го созыва, посвященный следующему пятилетнему плану развития Китая (с 2026-й по 2030 год). Этот проект в первую очередь ориентирован на внутреннее экономическое и технологическое развитие КНР, рассказали опрошенные RTVI китаисты.

«В материалах пленума не говорится о роли других стран. Это документ о развитии китайской экономики», — пояснил научный руководитель Института Китая и современной Азии РАН Александр Лукин в ответ на вопрос RTVI о том, упоминается ли Россия в плане новой китайской пятилетки.

По словам Андрея Федотова, в общем план развития Китая с 2026-й по 2030 год затрагивает такие направления, как создание потребительского спроса внутри страны, упор на научно-технологический сектор и уменьшение зависимости от экспортных доходов.

Александр Ершов подчеркнул, что следующий пятилетний план еще не разработан до конца, поскольку пока были обнародованы ключевые направления развития 15-й пятилетки без привязки к планам регионального развития. По мнению эксперта, новая китайская стратегия, вероятно, может в итоге определенным образом скорректировать стратегию КНР по отношению к закупкам энергоресурсов из России.

«Пожалуй, это единственное, что может затронуть Россию», — считает Ершов.

В рамках пятилетнего планирования Китай «обычно не отводит особой роли какой-либо стране», сказала RTVI Екатерина Заклязьминская. Тем не менее, по ее мнению, «сквозные магистральные темы» двустороннего партнерства России и Китая «однозначно просматриваются уже сейчас». Среди них эксперт упомянула углубление сотрудничества в области научно-технического диалога, а также в сферах атомной энергетики и агропромышленности.