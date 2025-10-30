Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия «на равной основе» с другими государствами. Об этом он сообщил в соцсети Truth Social.

«В связи с тем, что другие страны проводят испытательные программы, я поручил Министерству обороны начать испытания нашего ядерного оружия на равной основе. Этот процесс начнётся немедленно», — написал Трамп.

По словам президента, у США есть больше ядерного оружия, чем у какой-либо другой страны, и это, подчеркнул Трамп, было достигнуто благодаря модернизации оружия во время его первого президентского срока с 2017 по 2021 годы.

Во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Южной Корее, американский лидер не стал отвечать на вопрос журналистов о том, почему приказал начать испытания ядерного вооружения.

«Спасибо, спасибо большое», — сказал Трамп.

Как пишет Reuters, Соединенные Штаты в последний раз проводили испытание ядерного оружия в 1992 году. Они дают представление о том, на что способно новое ядерное оружие, а также о том, работоспособно ли старое.

«Помимо предоставления технических данных, такое испытание было бы воспринято в России и Китае как преднамеренное утверждение стратегической мощи США», — отмечает агентство.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что 28 октября прошли испытания подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой. По словам главы государства, он значительно превышает по мощности межконтинентальную ракету «Сармат». Рассказывая о «Посейдоне», Путин также заявил, что в мире «ничего подобного нет» по скоростям и по глубинам движения. Способов перехвата этого аппарата не существует, сказал президент.

Путин также упомянул о недавнем испытании крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» с ядерной энергетической установкой. По его словам, речь идет о прорыве не только в повышении обороноспособности России, но и в науке.