Сообщения некоторых СМИ о том, что глава МИД России Сергей Лавров «пропал» из публичного пространства, являются «абсолютно ложными». Об этом заявил в ходе телефонного брифинга пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Сергей Викторович продолжает работать. Работать активно. Эти все сообщения абсолютно ложные. Не надо на них обращать внимание. Все нормально. Когда будут соответствующие мероприятия публичные, тогда увидите министра», — сказал представитель Кремля (цитата по аудиозаписи ТАСС).

Ранее Песков опроверг появившуюся в прессе информацию о том, что Лавров якобы «впал в немилость» после своего телефонного разговора с госсекретарем США Марко Рубио 20 октября. Предполагалось, что эта беседа даст старт подготовки к саммиту глав двух государств в Будапеште, о котором Владимир Путин и Дональд Трамп договорились в отдельной телефонной беседе 16 октября. Однако 22 октября Трамп объявил, что передумал встречаться с российским коллегой, а Путин позднее заявил, что саммит, вероятно, не отложен, а переносится.

Газета Financial Times (FT) написала 31 октября со ссылкой на источники, что диалог Лаврова с Рубио вышел «напряженным», и что после этого госсекретарь высказал мнение Трампу, что Москва не проявляет готовности к переговорам. В статье говорилось, что американские чиновники еще в сентябре «были поражены непримиримостью Лаврова» и его «бескомпромиссными заявлениями».

Совещание Путина с Совбезом 5 ноября прошло без Лаврова, причем он был единственным из постоянных членов этого органа, кто отсутствовал на мероприятии. По сведениям источников спецкора «Коммерсанта», журналиста кремлевского пула Андрея Колесникова, отсутствие министра было «согласованным», однако причин они не приводили.

Некоторые СМИ обратили внимание, что после разговора Лаврова с Рубио и отмены саммита в Будапеште Путин впервые за последние несколько лет не назначил министра главой делегаций на саммит G20 в Йоханнесбурге (ЮАР) 20-24 ноября. Более того, Лавров вовсе не вошел в состав российской делегации.

Ранее президент также не направил Лаврова представлять Россию на Восточноазиатском саммите в Малайзии 26-28 октября.

Сопоставив эти факты и то, что они произошли уже после разговора с Рубио, некоторые СМИ предположили, что Лавров «впал в немилость» и потому «исчез» из публичного поля. CNN даже спросил у официального представителя МИД России Марии Захаровой, на посту ли еще министр. Та ответила утвердительно, а по поводу его отсутствия на совещании с Путиным 5 ноября сказала, что «такое случается», передал телеканал.

Песков 7 ноября на просьбу РБК прокомментировать слухи ответил, что «в этих сообщениях действительности не соответствует ничего». Он заявил, что Лавров продолжит исполнять свои обязанности министра иностранных дел.

Сам Лавров рассказал 9 ноября, что сейчас Москва ждет от Вашингтона подтверждения того, что договоренности августовского саммита президентов России и США на Аляске остаются в силе. По его словам, они с Рубио поддерживают регулярное общение и «готовы к проведению личных встреч, когда потребуется».

В октябре после беседы с Рубио Лавров отметил, что позиция Москвы по-прежнему соответствует «пониманиям», достигнутым в Анкоридже. Позднее он дал понять, что изменилась позиция Вашингтона — если сначала Трамп «емко сформулировал», что на Украине должен быть долгосрочный и устойчивый мир, «а не немедленное прекращение огня, которое ни к чему не приведет», то затем точка зрения изменилась под «колоссальным, невероятным давлением» Европы.