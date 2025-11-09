Завершение конфликта на Украине невозможно без «искоренения» его первопричин и учета российских интересов, заявил в интервью РИА Новости глава МИД России Сергей Лавров.

«Американцы понимают»

Министр подчеркнул, что вопрос о принадлежности Крыма для Москвы закрыт. Он указал, что жители полуострова на референдуме в марте 2014 года реализовали свое право на самоопределение, высказавшись за воссоединение с Россией.

Говоря о договоренностях, достигнутых на августовском российско-американском саммите в Анкоридже, Лавров назвал их компромиссными и заявил, что Россия не отказывается от принципиальных моментов, включая свою территориальную целостность. По его словам, «американцы понимают это».

«Никто не ставит под вопрос территориальную целостность России и выбор жителей Крыма, Донбасса и Новороссии, принявших в ходе референдумов в 2014 и 2022 годах судьбоносные решения о воссоединении с исторической Родиной», — сказал глава МИД.

США хотят сделать частью „партии войны“

В то же время, как считает Лавров, Вашингтон мог столкнуться с трудностями, пытаясь убедить украинского президента Владимира Зеленского не препятствовать урегулированию конфликта. Министр также рассказал, что российской стороне стало известно о попытках Евросоюза и Великобритании убедить США отказаться от намерения добиться мира на Украине политико-дипломатическим путем и «полностью включиться в усилия по оказанию военного давления на Россию, то есть окончательно стать частью „партии войны“».

Сейчас Москва ждет от Вашингтона подтверждения того, что анкориджские договоренности остаются в силе, отметил Лавров. Он также выразил готовность к проведению переговоров в очном формате с госсекретарем США Марко Рубио, «когда потребуется».

«Мы с госсекретарем Марко Рубио понимаем необходимость регулярного общения. Оно важно для обсуждения украинского вопроса и для продвижения двусторонней повестки дня. Поэтому и общаемся по телефону, готовы и к проведению личных встреч, когда потребуется», — сказал Лавров.

Глава МИД также отметил, что американской стороне переданы российские предложения по вопросам возврата российской дипсобственности и возобновления прямого авиасообщения. «Сейчас идут рабочие контакты насчет возможности продолжения диалога», — добавил он.

Спасет ли Украину конфискация активов России

Изъятие замороженных российских активов в пользу Киева не облегчит положение Украины, поскольку она не сможет вернуть долги и расплатиться по кредитам, считает Лавров.

«Конфискация наших ЗВР (золотовалютных резервов. — Прим. RTVI) не спасет киевских протеже „единой Европы“. <…> Понятно, что никакие долги режим вернуть не сможет и по кредитам никогда не расплатится», — выразил мнение министр.

По словам Лаврова, «не все в Евросоюзе» готовы предпринимать подобные шаги. Глава МИД расценил такие действия как «открытый обман и грабеж» и добавил, что они чреваты «серьезными репутационными рисками для еврозоны как территории экономической деятельности».

«Видимо, в европейцах проснулись давние инстинкты колонизаторов и пиратов. Как бы ни была обставлена схема отъема российских денег, легального способа сделать это не существует», — заявил Лавров.

Он добавил, что в случае передачи Западом российских активов Киеву Россия даст ответ на «разбойничьи действия».