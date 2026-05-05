ФБР при директоре Кеше Пателе перебросило тысячи агентов на иммиграционные операции — и, по слухам, сам Трамп уже «сыт по горло» скандалами вокруг своего выдвиженца. RTVI рассказывает, кто такой Патель, как конспиролог и автор детских книжек про «короля Дональда» возглавил главное следственное ведомство США и какой шлейф скандалов он за собой тянет.

Депортации особой важности

До инаугурации Трампа в январе 2025 года иммиграционными делами в ФБР занимались 279 человек, но к сентябрю их число выросло до более чем 6 500 — примерно в 23 раза, говорится в расследовании издания The Intercept на основе официальной отчетности, полученной по запросу. В целом за первые девять месяцев второго срока Трампа иммиграцией в той или иной мере занимался 9 161 сотрудник из 38 000 числящихся в штате бюро.

По данным Института Катона, полученным от Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE), примерно каждый пятый специальный агент ФБР — 2 840 из 13 700 — был в какой-то момент переориентирован на операции по депортации. Эксперты называют масштаб происходящего беспрецедентным. «Мы говорим об отвлечении агентов от уголовных расследований ради гражданского иммиграционного контроля. Это разительное перераспределение ресурсов в ущерб общественной безопасности», — заявил The Intercept Дэвид Бир, директор иммиграционных исследований Института Катона. По его словам, происходящее означает, что ФБР было фактически поставлено на службу ICE «вопреки воле Конгресса».

Примечательно, что отток агентов на иммиграционные операции не прекратился даже после принятия в июле «Одного большого красивого закона» (One Big, Beautiful Bill Act — как Трамп назвал свой проект госбюджета), выделившего на нужды иммиграционного контроля $170 млрд. «ICE не испытывает нехватки денег — и все равно продолжает использовать правоохранительные органы в целях массовой депортации», — констатирует Бир. Дополнительным следствием стало ослабление контрразведки. Осенью 2025 года, когда США начали военную операцию против Ирана, часть агентов пришлось срочно возвращать на контртеррористическую работу.

Работой агентства сейчас заведует его эксцентричный директор — ставленник Трампа Кеш Патель.

В случае с любым другим руководителем ФБР, затеявшим подобные перестановки, приведенные выше цифры стали бы уже поводом для громкого скандала и разбирательства в Конгрессе. Но этот — далеко не главный из скандалов, которые связаны с Пателем.

Конспирология, детские книжки и угрозы журналистам

Кашьяп Прамод «Кеш» Патель родился в 1980 году в Нью-Йорке в семье выходцев из Индии. Окончил юридическую школу Пейс-Юниверсити, работал адвокатом по назначению в Майами-Дейд, затем перешел в Министерство юстиции, а позже стал старшим советником конгрессмена-республиканца Девина Нуньеса. В этой роли он стал главным автором так называемого «меморандума Нуньеса» — документа, в котором утверждалось, что ФБР злоупотребило законодательством о слежке при расследовании предполагаемых связей штаба Трампа с Россией во время его первого президентского срока.

После окончания первого срока Трампа Патель занялся строительством собственного медиабренда. С 2021 по 2023 год он вел подкаст «Kash’s Corner» на платформе Epoch Times. В 79 выпусках он и его соведущий продвигали «детально разработанные, но не имеющие под собой оснований» конспирологические теории о фальсификации выборов 2020 года, заговоре «глубинного государства» и январском штурме Капитолия. В соцсети Трампа Truth Social Патель рекомендовал таблетки, якобы «нейтрализующие» вред от прививок против COVID-19.

Отдельный жанр — серия детских книг The Plot Against the King («Заговор против короля»), в которой волшебник по имени Кеш помогает «королю Дональду» победить злодеев «Хиллари Куинтон» и «Комма-ла-ла-ла» (намек на Камалу Харрис, в то время вице-президента США при Байдене), а ФБР изображено как «лягушатник в темном углу замка», которым управляет «Хранитель Комей» (намек на бывшего директора ФБР Джеймса Коми, уволенного Трампом). В 2022 году Патель подписывал экземпляры книги с хэштегом #WWG1WGA — фирменным лозунгом QAnon («Куда идет один — туда идем все»).

QAnon — американское конспирологическое движение, возникшее в 2017 году вокруг анонимных постов некоего Q на имиджбордах 4chan и 8chan. Согласно его центральному нарративу, США тайно управляет картель педофилов-сатанистов, включающий высокопоставленных политиков, голливудских знаменитостей и финансистов, — а Трамп является избранным борцом, который однажды устроит им «бурю» (the storm), то есть массовые аресты и показательные казни. Движение не имеет единой организационной структуры и существует как децентрализованная сеть форумов, подкастов и аккаунтов в социальных сетях. ФБР в 2019 году признало QAnon потенциальным источником внутреннего терроризма. Сторонники движения сыграли заметную роль в штурме Капитолия 6 января 2021 года.

На слушаниях по утверждению в должности Патель дистанцировался от теорий заговора, заявив, что «категорически отвергает» QAnon, — хотя годом ранее говорил: «С многим, что говорит это движение, я не согласен, но со многим согласен».

В книге Government Gangsters (2023 год) Патель призвал ослабить защиту государственных служащих от увольнения, а Трамп охарактеризовал ее как «дорожную карту уничтожения власти глубинного государства». Публично Патель обещал в первый же день закрыть штаб-квартиру ФБР, а на следующий переоткрыть ее как «музей глубинного государства», отправив 7000 сотрудников «ловить преступников по всей стране». Журналистам грозил уголовным преследованием: «Мы придем за людьми в СМИ, которые лгали об американских гражданах и помогали Байдену фальсифицировать президентские выборы».

Год скандалов

С момента вступления в должность в феврале 2025 года Патель буквально купался в скандалах, причиной которых становился он сам из-за своего поведения.

Самым резонансным стал материал The Atlantic от апреля 2026 года «Директор ФБР пропал» (The FBI Director Is MIA). Со ссылкой на более чем два десятка нынешних и бывших сотрудников бюро издание сообщало об эпизодах «явного опьянения» на вечеринках в вашингтонском клубе Ned’s и в лас-вегасском Poodle Room, о систематическом переносе утренних совещаний в бюро из-за похмелья его директора и о случаях, когда охрана не могла достучаться до него, когда тот спал за закрытыми дверями. В одном из эпизодов дело дошло до запроса «оборудования для вскрытия дверей», которым обычно пользуются тактические подразделения. «У нас нет настоящего функционирующего директора ФБР», — цитировал The Atlantic одного из сотрудников. Патель отверг обвинения как «сфабрикованные» и подал иск на $250 млн.

Через несколько дней после подачи иска The Intercept опубликовал письмо, которое Патель сам написал в 2005 году при подаче заявки на членство в Коллегии адвокатов Флориды. В нем он сообщал о двух задержаниях, связанных с алкоголем: в 2001 году — за нахождение в нетрезвом виде на баскетбольном матче в университете Ричмонда (ему тогда не было 21 года, то есть, согласно американским законам, ему не могли продавать алкоголь), а в период учебы в юридической школе — за публичное мочеиспускание после похода по барам. Пресс-служба Пателя подтвердила первый инцидент, назвав его «происшествием 25-летней давности, раскрытым комитету Сената в ходе слушаний».

Параллельно разворачивался скандал с правительственным самолетом. По данным The Bulwark, Патель регулярно использовал самолет Gulfstream ФБР для личных поездок. На нем он летал к подруге — певице кантри Алексис Уилкинс — в Нэшвилл (несколько рейсов уже в первый месяц работы), на охоту в Техас, в шотландский гольф-клуб Carnegie Club и на Олимпийские игры в Милан в феврале 2026 года. Из Италии Патель вернулся с вирусным видео: он осушает бутылку пива в раздевалке хоккейной сборной США, пока на громкой связи звучит голос Трампа. Из-за личных рейсов директора ФБР следственная группа с задержкой добралась до места массового расстрела в Университете Брауна, а другая команда опоздала на сутки на место убийства консервативного активиста Чарли Кирка в Юте. Конгрессмены-демократы потребовали вернуть деньги налогоплательщикам и открыли официальное расследование. А ведь еще в 2023 году Патель сам публично требовал «заземлить частный самолет тогдашнего директора ФБР Криса Рэя, который тот оплачивает из денег налогоплательщиков».

Кроме того, известно, что Алексис Уилкинс располагала собственным отрядом из агентов местного SWAT-подразделения. По данным нескольких источников в бюро, которые приводит MSNow, Патель как минимум дважды приказывал этим агентам развозить подвыпивших подруг Уилкинс по домам. Когда те отказывались, он лично звонил руководителю группы охраны и кричал на него. Бывший агент ФБР Кристофер О’Лири назвал происходящее «возмутительным» и «наглядной демонстрацией полного отсутствия способности принимать взвешенные решения и порядочности». Отдельно выяснилось, что Патель распорядился провести проверку в отношении журналиста, написавшего об охране Уилкинс, однако сотрудники Министерства юстиции расценили это как акт мести, лишенный правовых оснований, и проверку прекратили.

Отдельно стоит отметить эпизод с убийством Чарли Кирка осенью 2025 года. Патель буквально в первый час после события написал в социальных сетях, что «объект задержан», имея в виду стрелка, хотя речь шла лишь о лице, представляющем интерес для следствия, которое впоследствии отпустили. Сенатор Дик Дербин тогда сказал:

«Мистер Патель так жаждет присвоить себе заслугу в поимке убийцы Кирка, что нарушил один из базовых принципов — на критических стадиях расследования держать рот на замке».

Также в июне 2025 года Патель подал иск против бывшего помощника директора ФБР Фрэнка Фиглюцци — тот предположил в передаче на телеканале MSNBC, что Патель проводит в ночных клубах больше времени, чем в штаб-квартире бюро. MSNBC тогда опубликовал уточнение, а суд прекратил дело, констатировав, что слова Фиглюцци являлись «риторическим преувеличением».

Доклад из 115 страниц, подготовленный коалицией действующих и отставных агентов, констатировал, что Патель принимает решения, которые находятся «выше его уровня компетентности», а ФБР под его руководством превратилось в «корабль без руля». В том же докладе более 20 действующих и бывших сотрудников описывали его как «неуверенного в себе», склонного к вспышкам гнева и лишенного профессионализма. Уволенные им агенты, участвовавшие в расследованиях против Трампа, оспорили свои увольнения в суде. По данным MSNBC, волны увольнений раз за разом следовали именно в те дни, когда в прессе появлялись новые публикации о самом Пателе, — что сотрудники внутри бюро расценивали как попытку директора заглушить плохие новости демонстрацией лояльности Трампу.

Вряд ли Трамп реально недоволен именно самим Пателем, поскольку тот чрезвычайно ему лоялен и не упускает возможности заявить об этом, но огромное облако скандалов вокруг директора ФБР, судя по всему, подталкивает президента к отправке его в отставку. Журналистка NBC News Даша Бернс написала в X, что источник, близкий к администрации, сообщил, что президент «сыт по горло» ситуацией вокруг Пателя — его присутствие становится «невыгодным для имиджа» всей администрации. По этой версии, Патель «скорее всего» станет следующим высокопоставленным чиновником, которого уволят.

При этом именно Трамп в ноябре 2024 года объявил о намерении поставить Пателя во главе ФБР, а в феврале 2025 года Сенат утвердил его в должности с минимальным перевесом — 51 голос против 49. Поначалу президент яро защищал своего назначенца от всех нападок, однако потом, как пишут американские СМИ со ссылкой на источники, понял, что скандалы вокруг директора бюро негативно влияют на его собственный публичный образ.