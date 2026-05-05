США и Иран за последние сутки обменялись новыми атаками в попытке контролировать Ормузский пролив, передает CNN. Американское командование заявило о «подрыве» шести небольших иранских катеров в ответ на иранские попытки нападений, президент Дональд Трамп позднее сообщил, что их было семь. В Тегеране опровергли какой-либо урон своим военным судам и обвинили США в обстреле двух обычных лодок и гибели пяти гражданских лиц.

Потопленные катера: что говорят в США

Глава Центрального командования ВС США (CENTCOM) адмирал Брэдли Купер заявил журналистам, что шесть небольших иранских судов были поражены в ответ на «множество крылатых ракет, беспилотников и катеров», запущенных по кораблям американских ВМС и коммерческим судам, которые находятся под их защитой.

Он уточнил, что для атаки использовались американские вертолеты Apache и SH-60 Seahawk.

По словам адмирала, США расчистили «односторонний» путь через Ормузский пролив — единственное узкое «горло» в открытое море из Персидского залива. Это было сделано для того, чтобы торговые суда, застрявшие в заливе на несколько недель из-за военного конфликта и перекрытия Ормузского пролива, смогли наконец его покинуть. Купер не уточнил, сколько судов уже воспользовались расчищенной полосой.

Американские военные корабли не сопровождают эти суда, рассказал глава CENTCOM. Как он объяснил, военный морской эскорт в данном случае — это как игра один на один, поэтому США обеспечивают «многослойную» защиту, в которой задействованы корабли, вертолеты, самолеты и воздушное раннее предупреждение. Это намного более широкая защита, сказал Купер.

Трамп позднее заявил о семи потопленных иранских лодках. По его словам, это стало ответом на обстрел нескольких иностранных судов в Ормузском проливе. Ущерба не было, пострадало только грузовое судно Южной Кореи, отметил американский президент.

«Возможно, пришло время Южной Корее присоединиться к миссии! Мы потопили семь небольших [иранских] лодок, или, как они их называют, „быстроходных“ катеров. Это все, что у них осталось», — сказал Трамп.

Что говорят в Иране

В Иране отрицают, что какие-либо военные катера пострадали в результате американского удара.

Агентство Tasnim написало со ссылкой на военный источник, что вместо скоростных катеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР) американские войска поразили «две небольшие лодки с людьми, которые двигались из Хасаба на побережье Омана в сторону Ирана».

Источник Tasnim утверждает, что в результате «поспешных и неуклюжих» действий США погибли пятеро гражданских лиц.

Агентство заявило 5 мая, что Ормузский пролив «по-прежнему находится в руках Ирана», а объявленная Трампом операция «Проект Свобода» провалилась. Как утверждает Tasnim, об этом якобы свидетельствует «анализ документов из официальных международных морских источников данных» за последние 24 часа.

«До сих пор, согласно данным спутникового слежения, ни одно судно не прошло через Ормузский пролив в рамках этого проекта, и только заявление о прохождении судна Maersk еще не было официально подтверждено», — говорится в публикации.

Агентство ссылается на данные исследовательской компании в энергетическом секторе HFI Research, согласно которым с момента объявления «Проекта Свобода» ни одно судно не рискнуло воспользоваться коридором через Ормузский пролив.

Также Tasnim отмечает, что Управление морских торговых операций Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) отчиталось, что в понедельник, 4 мая, в течение примерно часа три судна, проигнорировавшие предупреждения Ирана, подверглись атакам.

Ранее, 3 мая, Иран обстрелял эмиратский танкер Barakah, принадлежащий компании ADNOC. В момент атаки он шел через пролив пустым, экипаж не пострадал. МИД ОАЭ решительно осудил нападение, назвав это актом «пиратства». Ведомство обвинило Тегеран в использовании Ормузского пролива в качестве «инструмента шантажа и принуждения», пишет MarineTraffic. com.

Новая угроза Трампа

В ответ на объявленную Трампом операцию «Проект Свобода» по безопасному выводу коммерческих судов через Ормузский пролив Иран заявил, что любое вмешательство США будет воспринято как нарушение перемирия.

Президент США пригрозил, что вооруженные силы Ирана «будут стерты с лица земли», если попытаются поразить американские корабли в Ормузском проливе или Персидском заливе.

США и Иран объявили о перемирии и победе друг над другом 8 апреля. С тех пор о его окончании не сообщалось. После запуска операции «Проект Свобода» 4 мая Трамп и его командование в ответ на вопросы журналистов отказались уточнить, действует ли еще перемирие или нет.