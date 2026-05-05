Датская судоходная компания Maersk подтвердила, что ее судно Alliance Fairfax под флагом США прошло через Ормузский пролив в сопровождении американских военных. Как пишет Bloomberg, в компании заявили, что экипаж находится «в безопасности и невредим».

По данным Maersk, судно находилось в Персидском заливе с февраля, когда началась война, и не могло покинуть акваторию. Позднее с компанией связались представители ВМС США и предложили организовать выход судна под их защитой. После согласования с руководством Maersk и военными корабль покинул залив в сопровождении американских сил.

«Maersk выражает благодарность американским военным за их профессионализм и эффективную координацию, благодаря которым эта операция стала возможной, и компания надеется на возвращение Alliance Fairfax к нормальной коммерческой деятельности», — говорится в заявлении.

Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило, что через Ормузский пролив прошли два американских торговых судна. «В рамках миссии «Свобода» американские силы активно помогают в усилиях по восстановлению транзита для коммерческого судоходства. В качестве первого шага два торговых судна под флагом США успешно прошли через Ормузский пролив и благополучно продолжают свой путь», — заявили в командовании.

Телеканал CNN, ссылаясь на командующего CENTCOM Брэда Купера, сообщил, что американские военные в понедельник потопили в общей сложности шесть иранских катеров в Ормузском проливе после того, как Иран атаковал ВМС США и коммерческие суда, которые находились под защитой флота. Против катеров Ирана задействовали боевые вертолеты Sea Hawk и Apache. Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что США уничтожили семь иранских катеров.