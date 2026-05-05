Казахстан планирует отказаться от поставок электроэнергии из России с 2027 года, заявил замминистра энергетики республики Сунгат Есимханов. По его словам, это связано с развитием собственных мощностей в стране.

На пресс-конференции Есимханова спросили, какой объем электроэнергии Казахстан закупит у России в 2026 году.

«Если в конце этого года — начале следующего все плановые наши [энергетические] объекты введем, то мы в 2027 году, я думаю, вообще не будем [закупать электроэнергию из России]», — ответил чиновник (цитата по ТАСС).

Как отметил Есимханов, в этом году разница между объемом выработки в Казахстане и потребностями экономики составит 1—1,2 млрд кВт/ч, покрыть ее предполагается за счет импорта из России.

«В 2027 году мы планируем ее [разницу] обнулить», — уточнил замминистра.

В последние годы Казахстан закупает у России электроэнергию по причине наличия дефицита собственных мощностей. Есимханов напомнил, что в 2024 году дефицит электроэнергии в республике составлял 2,1 млрд кВт⋅ч, в 2025-м — примерно 1,5 млрд кВт⋅ч. «Эта цифра уменьшается», — заметил он.

Ранее министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов заявил, что Казахстан намерен полностью покрыть потребности в электроэнергии за счет ввода новых мощностей. Он рассказал, что в республике ведется работа по 81 проекту суммарной мощностью 15,3 ГВт. Как ожидается, многие из них должны быть завершены к концу первого квартала 2027 года.

В апреле Казахстан заключил с сингапурской компанией контракт на строительство в республике трех ТЭЦ, которые изначально планировалось строить при участии России. Казахстанские власти утверждали, что не получили от российской стороны точной информации о выделении средств в рамках соглашения.

Как выяснил RTVI, финансовая модель проекта строительства ТЭЦ в Казахстане рухнула в том числе из-за роста базовой ставки Банка России. В связи с этим образовалась разница в объеме субсидирования на сумму около $2,8 млрд. Астана отказалась увеличивать размер займа, посчитав, что это отразится в дальнейшем на стоимости тепла и электроэнергии для жителей и бизнеса.

В марте 2026 года Казахстан отказался от закупки российских турбин и генераторов для строящегося третьего энергоблока Экибастузской ГРЭС-2 в пользу китайской компании.