Казахстан заключил с сингапурской компанией контракт на строительство в республике трех теплоэлектроцентралей, которые изначально планировалось строить при участии России. Об этом сообщил вице-министр энергетики Казахстана Сунгат Есимханов, передает NUR.KZ.

Речь идет о строительстве ТЭЦ в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск. Контракт с казахстанско-сингапурским консорциумом был подписан в январе.

«Технологии все будут современные — китайские, по экологическим требованиям все соответствует», — заявил Есимханов.

Отвечая на вопрос об опыте сингапурской компании в строительстве ТЭЦ, вице-министр заявил, что казахстанский оператор проекта — компания «Самрук-Энерго» — «не могут “с улицы” компанию взять».

По словам Есимханова, иностранный инвестор «имеет доступ к технологиям и так далее». Вице-министр также напомнил о персональной ответственности представителей «Самрук-Энерго» за подобные проекты. Все три ТЭЦ планируется сдать в эксплуатацию в 2029 году.

Меморандум о сотрудничестве по проектам строительства угольных ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске был подписан во время визита президента России Владимира Путина в Казахстан в ноябре 2023 года. Позднее соответствующее соглашение было заключено на уровне Минэнерго России и Казахстана. С российской стороны уполномоченной организацией должно было стать ООО «Интер РАО — экспорт».

Соглашение между двумя странами допускало выдачу Москвой льготного кредита на проведение работ. Вице-министр энергетики Казахстана Сунгат Есимханов объяснял, что построенные ТЭЦ будут принадлежать республике: Россия выступит только генеральным подрядчиком проектов и обеспечит льготное финансирование.

В июле 2025 года премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов заявил, что Астана не получила от российской стороны «точной информации о предоставлении гарантированного удешевленного финансирования».

В связи с этим республика начала строить ТЭЦ в Кокшетау своими силами, а также искать новых подрядчиков на проекты в Семее и Усть-Каменогорске.

Финансовая модель проекта строительства ТЭЦ рухнула в том числе из-за роста базовой ставки Банка России, выяснил ранее RTVI. Соглашение между Астаной и Москвой было подписано при ставке 16% годовых, но позже ЦБ повысил ее до 21%.

В связи с этим образовалась разница в объеме субсидирования на сумму около $2,8 млрд. Казахстан отказался увеличивать размер займа, посчитав, что это отразится в дальнейшем на стоимости тепла и электроэнергии для жителей и бизнеса республики.