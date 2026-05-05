Урегулирование конфликта США с Ираном займет две-три недели, заявил американский президент Дональд Трамп в разговоре с радиоведущим Хью Хьюиттом в подкасте The Hugh Hewitt Show.

Глав Белого дома отметил, что для Вашингтона время не является решающим фактором в вопросе возможной сделки с Тегераном. Он связал это с тем, что США уже нанесли Ирану значительный ущерб, в частности отправив «на дно моря» 159 кораблей.

«Они теперь сведены к этим маленьким быстрым катерам, очень дешевым, и они прикрепляют к ним пулемет. Они думают, что это хорошо. Мы сегодня уничтожили восемь из них», — сказал Трамп.

Он отметил, что США будут добиваться главного результата — чтобы у Ирана не было ядерного оружия.

В то же время Трамп ушел от ответа на вопрос о том, остается ли в силе утвержденный в начале апреля режим прекращения огня после инцидентов в Ормузском проливе и обстрелов ОАЭ 4 мая.

По словам американского лидера, Тегерану так или иначе придется заключить с Вашингтоном «правильную сделку», в противном случае США «очень легко» одержит победу.

Трамп также допустил, что иранской нефтяной инфраструктуре будет причинен колоссальный ущерб из-за сокращения добычи нефти. Он оценил ситуацию как «крайне взрывоопасную».

«Когда прекращается добыча нефти <…>, особенно подземная — почти в 100% случаев она буквально взрывается и уничтожает все вокруг. И эту нефть уже никогда не вернуть. Другими словами, можно вернуть 30-40%, но она уже никогда не будет такой, как сейчас», — порассуждал президент.

После завершения конфликта властям Ирана потребуется 20 лет на восстановление страны, выразил мнение Трамп.

Кроме того, глава Белого дома предположил, что иранский обогащенный уран может быть непригодным для использования, но, несмотря на это, США хотели бы взять его под контроль.