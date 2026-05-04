Иностранные специалисты подали 2,5 тыс. заявок на получение российской «визы талантов» через цифровой сервис, заработавший в середине апреля. Об этом пишет KP.RU. Член комитета Госдумы по международным делам, основатель программы «Добро пожаловать в Россию» Мария Бутина рассказала изданию о нюансах переезда иностранцев по новой схеме.

Право на оформление многократных деловых виз, а впоследствии — разрешения на временное проживание в России имеют право иностранцы «с особыми профессиональными достижениями», объяснила Бутина.

Для регистрации на специальном портале и подачи документов на «визу талантов» необязательно владеть русским языком. Шансами получить статус импатрианта обладают предприниматели, инвесторы, спортсмены, представителей творческих профессий, ученые, высококлассные специалисты с опытом работы от пяти лет в таких сферах, как обрабатывающая и добывающая промышленность, IT, микроэлектроника и энергетика, а также обладатели российских государственных и высших ведомственных наград.

Оператором программы стало Агентство по привлечению иностранных талантов в Россию. По словам Бутиной, указ президента Владимира Путина о «визах талантов» существенно упрощает жизнь иностранцам — выпускникам российских вузов.

Раньше они должны были покинуть Россию по истечении срока разрешения на временное проживание (РВП), чтобы затем вновь обратиться за визой и разрешением на работу. Теперь самые талантливые студенты могут устроиться на работу в России во время обучения, отметила Бутина.

«Но главное — решается прежде вообще неразрешимый вопрос: как человеку, находящемуся за рубежом, получить гарантию того, что в России его точно ждет рабочее место», — подчеркнула парламентарий.

Депутат также рассказала о программе переселения иностранцев, которые разделяют традиционные российские ценности. Переезд таким гражданам упростил соответствующий указ Путина.

«Они [переселенцы] должны любить Россию. Их решение жить у нас должно быть реалистичным и продуманным. И они должны обладать образованием и умениями для того, чтобы приносить здесь пользу», — перечислила Бутина критерии отбора зарубежных граждан.

По словам депутата, за 2025 год в Россию из западных стран переехали 2,5 тысячи семей, при этом основной поток идет из Германии.