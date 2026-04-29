Российский министр иностранных дел Сергей Лавров летит в Казахстан, чтобы подготовить визит президента России Владимира Путина, который запланирован на май. Об этом сказал RTVI замдиректора общественного фонда «Международный институт социологии и политики» Марат Шибутов.

«Сергей Лавров готовит визит Владимира Путина в Казахстан, который состоится в мае. Предварительный визит министра иностранных дел в таких случаях обычная практика», — отметил казахстанский эксперт.

В феврале пресс-служба Кремля сообщила, что Владимир Путин отправится в Казахстан в конце мая для того, чтобы принять участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС).

«[Президент Казахстана] Касым-Жомарт Токаев пригласил президента России осуществить в привязке к этому мероприятию государственный визит в Казахстан. Приглашение было с благодарностью принято», — рассказали в Кремле.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Астане Лавров будет принят Токаевым, а также проведет переговоры со своим казахстанским коллегой Ермеком Кошербаевым.

«Основное внимание в ходе встреч будет уделено вопросам укрепления двустороннего всеобъемлющего стратегического партнерства, союзничества, в том числе в свете предстоящих контактов на высшем уровне», — добавила Захарова.

Официальный визит главы МИД России Сергея Лаврова в Казахстан состоится 29 — 30 апреля. Последний раз российский министр посещал республику 10 апреля 2025 года — он приезжал на заседание Совета министров иностранных дел СНГ в Алматы.